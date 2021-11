IND vs NZ Test: डेब्यू मैच में बड़ी उपलब्धि की ओर श्रेयस अय्यर, शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका

IND vs NZ Test: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच कानपुर में गुरुवार (25 नवंबर) से खेला जा रहा है. यह मैच मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए काफी शानदार रहा. पहले तो उन्हें टीम मैनेजमेंट और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने डेब्यू का मौका दिया. इसके बाद अय्यर उनके भरोसे पर खरा उतरे और शानदार पारी भी खेली. अब अय्यर के पास शतक जमाते ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने और फिर शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी है.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 82 रन पर ही दो बड़े विकेट गंवा दिए थे. दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल पवेलियन लौट गए थे. ऐसे में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर जमकर पारी खेली और टीम को संभाला.

शतक जमाते ही बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे अय्यर

अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में शानदार फिफ्टी लगाई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक अय्यर 136 बॉल पर 75 रन बनाकर नाबाद लौटे. अब उनके पास दूसरे दिन शतक लगाने का शानदार मौका है. यदि अय्यर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, तो वे एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, अय्यर डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 16वें भारतीय बन जाएंगे.

STUMPS on Day 1 of the 1st Test.



An unbeaten 113-run partnership between @ShreyasIyer15 & @imjadeja propel #TeamIndia to a score of 258/4 on Day 1.



Scorecard - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/7dNdUM0HkM