'पाकिस्तान की महिला टीम से भी हार जाएगी मेंस टीम', शोएब अख्तर ने आगा एंड कंपनी को फिर लताड़ा

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने देश की क्रिकेट टीम की जमकर आलोचना की है. अख्तर ने कहा कि उनकी मौजूदा फॉर्म इतनी खराब है कि पाकिस्तान की महिला टीम भी उन्हें मात दे सकती है. हाल के निराशाजनक परिणामों के बाद बोलते हुए, अख्तर ने पुरुष टीम की अस्थिरता और प्रदर्शन पर गहरी चिंता जताई.

अख्तर के अनुसार, पुरुष टीम में कोई भी खिलाड़ी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और हालिया रिकॉर्ड एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है. पिछले 4 हफ्तों में ही पाकिस्तान को चार हार झेलनी पड़ी हैं. जिनमें से तीन लगातार भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में आईं, जिनमें फाइनल भी शामिल है. अख्तर ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान की महिला टीम को कोलंबो में खेले गए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में भारत ने 88 रनों से हराया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी बैटर को ICC ने लगाई फटकार, भारत के खिलाफ OUT होने पर काटा था बवाल

उस मैच में भारत ने हरलीन देओल (46 रन) और ऋचा घोष (20 गेंदों पर 35 रन) की तेज़ पारी की बदौलत 248 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 159 रन पर ढेर हो गई. भारत की ओर से क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए तीन अहम विकेट झटके. मैच विवादों से भी अछूता नहीं रहा. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच टॉस के समय हाथ न मिलाने की घटना ने दोनों टीमों के बीच तनाव को उजागर किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मुनीबा अली के रन आउट पर हुआ था बवाल... अब पाकिस्तानी टीम ने दी सफाई, कहा-मुद्दा सुलझ गया

अख्तर ने सलमान आगा को लगाई फटकार

अख्तर ने इस परिणाम का हवाला देते हुए पुरुष टीम की कमजोरी को रेखांकित किया और कहा कि जब तक तुरंत बदलाव नहीं किए जाते, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ता रहेगा. उन्होंने यह व्यंग्य भी किया कि जहां महिला टीम लगातार जुझारूपन दिखा रही है, वहीं पुरुष टीम स्थिरता के साथ प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. इससे चयन नीति, तैयारी और रणनीति पर गंभीर सवाल उठते हैं.

पूर्व तेज़ गेंदबाज़ की यह सख्त टिप्पणी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चेतावनी के रूप में आई है. अख्तर ने कहा कि अगर पुरुष टीम ने जल्दी अच्छी वापसी नहीं की तो वह और पीछे चली जाएगी. यहां तक कि अपनी महिला टीम से भी.

---- समाप्त ----