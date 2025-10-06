मुनीबा अली के रन आउट पर हुआ था बवाल... अब पाकिस्तानी टीम ने दी सफाई, कहा-मुद्दा सुलझ गया

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-6 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से पराजित किया. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मुनीबा अली का रन आउट बना. मुनीबा भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के थ्रो पर रन आउट हुईं. यह घटना पाकिस्तानी पारी के चौथे ओवर में आखिरी गेंद पर हुई थी.

मुनीबा अली के खिलाफ उस गेंद पर एलीडब्ल्यू की अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों की अपील ठुकरा दी. इसी बीच मुनीबा थोड़ी क्रीज से बाहर निकल गईं और जब दीप्ति शर्मा का थ्रो स्टम्प पर लगा, उस समय पाकिस्तानी खिलाड़ी का बैट हवा में था. थर्ड अंपायर ने पहले तो मुनीबा को नॉटआउट दिया था. लेकिन दोबारा रिप्ले देखने के बाद उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया. मुनीबा रन भागने की कोशिश नहीं कर रही थीं, ऐसे में अंपायर ने सही फैसला दिया था.

अब पूरे मामले पर पाकिस्तानी टीम की सफाई आई है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज डायना बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि मुनीबा अली के रन आउट का मामला पहले ही सुलझा दिया गया है. मैं अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूं. जो कुछ भी हुआ और जो भी स्थिति थी, मुझे लगता है कि सब सुलझ चुका है.'

फातिमा सना की अंपायर से हुई थी बहस

मुनीबा अली को जब रनआउट करार दिया गया तो पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना चौथे अंपायर से काफी देर तक बहस करती दिखीं. अगर भारतीय टीम ने मुनीबा के खिलाफ रिव्यू लिया होता तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गई रहतीं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मेल जोन्स ने मैच के दौरान इस फैसले को समझाया.

मेल जोन्स ने कहा कि अगर बल्लेबाज रन नहीं दौड़ रहा है और उसने बैट का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज के पीछे एक बार रखा है, लेकिन बेल्स गिरने के समय उसका बैट या शरीर का कोई भाग क्रीज के अंदर जमीन को नहीं छू रहा है तो उसे आउट किया जा सकता है. मुनीबा के मामले में भी यही स्थिति थी.

भारत की तरफ से इस मुकाबले में हरलीन देयोल ने 65 गेंदों में 46 रन बनाए. वहीं ऋचा घोष ने 20 गेंदों में नाबाद 35 रनों की तूफानी पारी खेली. भारत ने पाकिस्तान को 248 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए वो 159 रनों पर सिमट गई. सिदरा अमीन ने 81 रन बनाए. भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इस जीत के साथ भारत का पाकिस्तान के खिलाफ वूमेन्स ओडीई में रिकॉर्ड 12-0 हो गया.

