Shoaib Akhtar: शोएब अख्तर का ऑपरेशन टला, लिए पेनकिलर इंजेक्शन, कराहते हुए शेयर किया Video

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का घुटनों का ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए टल गया है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने कुछ वक्त पहले ही ट्विटर पर फैंस को जानकारी दी थी कि वह घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए विदेश जाएंगे.



लेकिन शनिवार को शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट की है. जिसमें वह इंजेक्शन लगवा रहे हैं और दर्द से कराहते हुए नज़र आ रहे हैं.

The pain i took for playing for Pakistan. But I'd do it all over again if given another chance.

Since there's a two month delay in my operation, this is what i had to resort to. pic.twitter.com/mrcJnLEdEa