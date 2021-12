America Cricket Team Captain: अमेरिका ने भी बदला क्रिकेट टीम का कप्तान, प्रेस रिलीज जारी कर किया ऐलान!

भारतीय क्रिकेट में कप्तानी को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है. टीम इंडिया से दूर क्रिकेट की दुनिया में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही अमेरिकी क्रिकेट टीम में भी कप्तान बदला गया है. भारतीय मूल के सौरभ नेत्रावलकर की जगह अब मोनंक पटेल को अमेरिकी वनडे और टी-20 टीम का कप्तान बना दिया गया है.



जानकारी के मुताबिक, भारत की तरह अमेरिका में भी बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ के जरिए सौरभ को हटाने का फैसला लिया. अब बोर्ड ने मोनंक पटेल को कप्तान बनाया है, जिसका सौरभ नेत्रावलकर ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि मुझे जितने वक्त के लिए कमान सौंपी गई, वह मेरे लिए गर्व का विषय था.



BREAKING NEWS!!



Team USA Men's Squads Named for Irish Series in Florida with three potential debutants, and Monank Patel taking over as Team USA Captain across all formats, as he is appointed as One Day International captain



FULL SQUAD: https://t.co/RygktVCi33#USAvIRE🇺🇸☘️ pic.twitter.com/cYEOIxn2y4