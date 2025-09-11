scorecardresearch
 

IPL में धोनी का इम्पैक्ट प्लेयर, एश‍िया कप के पहले ही मैच में कैसे बना गंभीर के तरकश का तीर... सीम गेंदबाजी से किया हैरान

Shivam Dube: एश‍िया कप में UAE के ख‍िलाफ 10 द‍िसंबर को हुए मुकाबले में भले ही 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव छा गए हों, लेकिन श‍िवम दुबे को जैसे ही मुकाबले में गेंदबाजी का मौका मिला. उन्होंने भी 3 विकेट लेकर दिखाया कि उनका भी इस टूर्नामेंट में इम्पैक्ट दिखेगा.

श‍िवम दुबे ने UAE के ख‍िलाफ शानदार गेंदबाजी के बाद हार्द‍िक पंड्या से तुलना पर कहा-वो मेरे भाई की तरह हैं. (Photo: Getty)
Shivam Dube Best T20i Bowling: आईपीएल 2025 में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स टीम में 'इम्पैक्ट प्लेयर' बनने की वजह से शिवम दुबे का रोल थोड़ा सीमित हो गया था, लेकिन दुबे का सपना एक अच्छे ऑलराउंडर बनने का है. दुबे के इस सपने को पूरा करने के लिए उनको हेड कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्कल का भरपूर साथ मिल रहा है. 

श‍िवम दुबे ने अब तक खेले गए 36 टी20 इंटरनेशनल में कुल 531 रन बनाए हैं. इसमें उनके नाम अब कुल 16 विकेट हो गए हैं. दुबे ने UAE के ख‍िलाफ 4 रन देकर गुरुवार को जो 3 विकेट लिए, यह उनका टी20 गेंदबाजी में बेस्ट प्रदर्शन है. इस मैच के बाद उन्होंने बताया कि मोर्कल ने उन्हें एक अच्छे सीमर गेंदबाज बनने में कैसे मदद की. 

दुबे ने मैच के बाद कहा- मोर्कल मेरे साथ तब से काम कर रहे हैं, जब मैं इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापस आया था. उन्होंने मुझे कुछ खास सलाह दी और मैं उन पर काम कर रहा हूं. 

उन्होंने मुझे बताया कि लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर रखो, साथ ही उन्होंने मेरी स्लो बॉल पर काम किया और रन-अप में भी बदलाव किया. कोच (गंभीर) और कप्तान (सूर्या) ने बताया कि मेरी गेंदबाजी का भी टीम में एक अहम रोल रहेगा. 

IPL के बाद श‍िवम दुबे ने क्या किया? 
आईपीएल के बाद शिवम दुबे ने दो महीने अपनी फिटनेस और ऑलराउंड गेम पर खास मेहनत की थी. दुबे ने कहा- पिछले दो महीनों में मैं अपनी फिटनेस पर खूब काम किया. मेरी बल्लेबाजी में मैं जानता हूं कि मुझे मिड‍िल ओवर्स में पावर-हिटर के तौर पर टीम को मदद करनी है. पहले बॉलर मुझे शॉर्ट बॉल से परेशान करते थे, लेकिन मैंने अपनी शॉट रेंज पर बहुत काम किया है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, विकेट धीमा होता जाएगा. मुझे पता है कि मेरी स्लो बॉल और मिड‍िडल ओवर्स में बल्लेबाजी ज्यादा कारगर होगी. 

कुलदीप और वरुण की गेंदबाजी पर क्या बोले दुबे
जब उनसे पूछा गया कि क्या UAE के बल्लेबाज कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की गेंदें पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने जवाब दिया- मैं यह नहीं कह सकता और यह ठीक भी नहीं लगता, मैं यही कह सकता हूँ कि मिस्ट्री बॉलर को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मैं खुद नेट्स में वरुण और कुलदीप की गेंदें पढ़ने में फेल हो जाता हूं. 

पंड्या से कितना सपोर्ट मिला, दुबे ने बताया 
एक सीमर ऑलराउंडर होने के नाते शिवम की तुलना कभी-कभी हार्दिक पंड्या से की जाती है. इस पर उन्होंने कहा- हार्दिक मेरे लिए भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं क्योंकि उनके पास आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का काफी अनुभव है. तुलना करने का तो कभी ख्याल नहीं आया, मैं बस उनकी अनुभव से सीखना चाहता हूं. 

पाकिस्तान संग मैच पर क्या बोले श‍िवम दुबे 
UAE के ख‍िलाफ मैच के बाद जब उनसे 14 स‍ितंबर को  पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अगले मैच के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा-  चाहे मैं UAE के खिलाफ खेल रहा हूं या पाकिस्तान के खिलाफ, मैं अपने कोच गौती भाई (गौतम गंभीर) की बात को फॉलो करता हूं, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो, तो देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है. 

 

