'धोनी को बॉलीवुड का एक्टर बनाना चाहता था ये क्रिकेटर...', आत्मकथा में खोले कई राज

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ शिखर धवन ने हाल ही में अपनी आत्मकथा The One: Cricket, My Life and More लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपनी पहली मुलाक़ात की अब तक अनसुनी कहानी साझा की है. धवन ने बताया कि यह मुलाक़ात 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बहुप्रतीक्षित वनडे डेब्यू सीरीज़ के दौरान हुई थी, जब वह भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और धोनी से पहली बार मिले.

धवन का टेस्ट डेब्यू 2013 में धोनी की कप्तानी में हुआ था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 187 रन बनाए थे. लेकिन अक्टूबर 2010 में उन्हें पहली बार भारत की वनडे टीम में जगह मिली थी. धवन ने लिखा कि उस समय के कप्तान एमएस धोनी लंबे बालों और बड़ी मुस्कान के साथ किसी फिल्मी हीरो की तरह लगते थे.

धवन ने किताब में लिखा, मैं उन्हें बॉलीवुड फिल्म में कास्ट करना चाहता था. उनके लंबे बाल और सहज मुस्कान उन्हें किसी फिल्म स्टार जैसा बनाते थे. हम मेरी प्रेरणा के बारे में बात कर रहे थे जब मैंने अचानक कह दिया, 'मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं और आपको एक बॉलीवुड हीरो बनाना चाहता हूं!' यह सुनकर वह ज़ोर से हंस पड़े.

रोहित शर्मा के साथ मज़ेदार घटना का ज़िक्र

धवन ने अपनी आत्मकथा में रोहित शर्मा के साथ एक मज़ेदार घटना का भी ज़िक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को चुपके से उस कमरे में ले गए जिसे वे रोहित के साथ साझा कर रहे थे. 39 वर्षीय धवन ने अपने डेब्यू मैच को लेकर भी अनुभव साझा किया. वह मैच कोच्चि में खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण रद्द हो गया. सीरीज़ का तीसरा मैच मडगांव में भी धुल गया और धवन केवल दूसरे मैच में खेल पाए, जिसमें वह दो गेंदों में आउट हो गए.

धवन ने लिखा, पहले मैच से एक रात पहले, मेरे अंदर इतनी घबराहट भरी ऊर्जा थी कि मैं पूरी रात सो नहीं सका… लेकिन जब सुबह उठा तो ज़ोरदार बारिश हो रही थी और मेरी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं. उस दिन कोई खेल संभव नहीं था. धवन बाद में भारत की 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत में टॉप रन-स्कोरर बने. उन्होंने भारत के लिए 34 टेस्ट (2315 रन), 167 वनडे (6793 रन), और 68 टी20 (1759 रन) खेले.