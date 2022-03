Shane Warne Death: शेन वॉर्न के निधन से क्रिकेट जगत हैरान, रैना-गिलक्रिस्ट समेत कई दिग्गजों का आया रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का शुक्रवार को अचानक निधन हो गया है. 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित किया गया है. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के निधन के बाद हर कोई हैरान है और सभी के रिएक्शन आ रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि ये हैरान करने वाली खबर है और किसी हमउम्र वाले को इस तरह अचानक खोना काफी दुखी करता है. वह एक लीजेंड थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

Shocking news & so tragic to lose someone at a relatively young age like this. The man was an absolute legend. Rest in peace & God speed #ShaneWarne https://t.co/yhi5dqBeGS — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 4, 2022

A master of his craft, an icon of our sport.



Rest in Peace, Shane Warne. 💔 pic.twitter.com/uszZwLtTTG — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 4, 2022

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 — Adam Gilchrist (@gilly381) March 4, 2022

शेन वॉर्न के निधन के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट, भारत के मोहम्मद शमी, आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स समेत अन्य क्रिकेट से जुड़े लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. हर कोई शेन वॉर्न के निधन से हैरान है और इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल भी इस मौके पर भावुक हुए और उन्होंने शेन वॉर्न को अपना हीरो बताया. युजवेंद्र चहल ने लिखा कि ये लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूं. इंग्लैंड के माइकल वॉन ने भी शेन वॉर्न को याद किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मिस यू किंग.

💔 Love ya king … — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 4, 2022

One of the greatest of all-time.



A legend. A genius.



You changed Cricket.



RIP Shane Warne ❤️ pic.twitter.com/YX91zmssoT — England Cricket (@englandcricket) March 4, 2022