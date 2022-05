Shahid Afridi Vs Danish Kaneria: ‘भारत हमारा दुश्मन नहीं है...’, पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी-दानिश कनेरिया में तीखी बहस

पाकिस्तान के दो पूर्व क्रिकेटर्स में इन दिनों तीखी बहस छिड़ी हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी और पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया कई मसलों को लेकर आमने-सामने हैं. अब इस बहस में भारत की भी एंट्री हुई है, क्योंकि दानिश कनेरिया ने शाहिद आफरीदी के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है.



शाहिद आफरीदी के बयान पर जवाब देते हुए दानिश कनेरिया ने कहा, ‘भारत हमारा दुश्मन नहीं है. हमारे दुश्मन वो लोग हैं, जो हमें धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं. अगर आपको लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है, तो कभी किसी भारतीय चैनल पर मत जाइए’.



दरअसल, दानिश कनेरिया और शाहिद आफरीदी के बीच लंबे वक्त से बहस चल रही है. हाल ही में एक इंटरव्यू में दानिश कनेरिया ने शाहिद आफरीदी पर बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि शाहिद ने उन्हें कई बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लिया था.

When I raised my voice against forced conversion, I was threatened that my career would be destroyed.