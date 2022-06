Shahid Afridi: शाहिद आफरीदी पड़े मुश्किल में, लाहौर से जा रहे थे कराची और फिर...

Shahid Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी एक बड़ी मुश्किल में फंस गए थे. हालांकि किस्मत अच्छी रही कि वह इस मुसीबत से जल्द निकल भी गए. दरअसल, कानून तोड़ने के जुर्म में शाहिद आफरीदी को पुलिस ने पकड़ लिया था.

यह मामला तब का है, जब पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी लाहौर से कराची जा रहे थे. इसी दौरान वह नेशनल हाइवे पर काफी तेज गति से कार चला रहे थे. बस फिर क्या था, वह पुलिस की नजरों में आए और उन्हें पकड़ लिया गया.

पुलिस ने जुर्माना लगाकर और समझाइश देकर छोड़ा

पुलिस ने कुछ नरमी दिखाई और शाहिद आफरीदी को समझाइश देते हुए उन्हें जुर्माना लगाकर छोड़ दिया. पाकिस्तान पुलिस ने आफरीदी पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया. पुलिस की कार्रवाई से आफरीदी नाराज नहीं, बल्कि खुश हुए. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन पर आम आदमी की तरह कार्रवाई करके मिशाल पेश की है. इसके लिए आफरीदी ने पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी.

आफरीदी ने हाइवे पर स्पीड बढ़ाने की अपील की

इतना ही नहीं, आफरीदी ने पुलिसकर्मियों के साथ फोटो भी खिंचवाई. यही फोटो सबसे पहले एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने शेयर किया. इस पर आफरीदी ने रिट्वीट करते हुए पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए उन्हें काफी प्रोफेशनल यानी ईमानदार बताया. साथ ही प्रशासन से एक मांग भी की. आफरीदी ने कहा- हमारे पास इतना शानदार नेशनल हाइवे है. यहां स्पीड कम से कम 120kph की स्पीड होनी चाहिए!

Good to interact with a polite staff at @NHMPofficial and I found them very professional. Also my humble suggestion we have very good highways, the speed allowed should be more than 120kph! https://t.co/F7qCmcDxfT