Shaheen Afridi Wedding: शाहिद आफरीदी के दामाद बने शाहीन आफरीदी, बारात में बाबर आजम, शादाब खान, सरफराज अहमद ने बढ़ाई शान

Shaheen Afridi Wedding: क्रिकेट जगत में इन दिनों शादियों का दौर जारी है. पाकिस्तान टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी भी अब शादी के बंधन में बंध गए हैं. शाहीन ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा से निकाह किया है. शाहीन और अंशा का यह निकाह 3 फरवरी को कराची में हुआ, जो पाकिस्तान समेत खेल जगत में काफी चर्चा में रहा है.

इस निकाह पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, शादाब खान और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद समेत कई स्टार प्लेयर शामिल हुए. इन सभी ने शाहीन की बारात में भी जमकर शान बढ़ाई. इनके कई फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

दो साल पहले हुई थी शाहीन की सगाई

शाहीन आफरीदी और अंशा की सगाई दो साल पहले ही कर दी गई थी. कोरोना और लॉकडाउन के कारण निकाह नहीं हो सका था. अब बड़ी धूमधाम के साथ सिटी ऑफ लाइट कहे जाने वाले कराची शहर में यह निकाह हुआ. शाहीन और मेहमानों के कई फोटोज वायरल हुए हैं.

Congratulations Super Star @iShaheenAfridi on your Nikah Ceremony... Masha Allah 🎊😍👏❤️🙌🙌🙌

اللہ کریم آپ دونوں کو اتفاق اور محبت سے رہنا نصیب فرمائے آمین ثم آمین#ShaheenShahAfridi #anshaafridi pic.twitter.com/zJgKXZwPs2 February 3, 2023

Lala on his daughter's nikkah with Shaheen Shah Afridi today in Karachi ❤💕#ShahidAfridi #ShaheenShahAfridi #Karachi pic.twitter.com/ziHCLqvCMG — Times of Karachi (@TOKCityOfLights) February 3, 2023

दो महीनों में इन क्रिकेटर्स ने भी की शादी

बता दें कि भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट में इन दिनों धमाकेदार अंदाज में शादियों का सीजन चल रहा है. पिछले एक-दो महीने में भारतीय-पाकिस्तानी टीम के 5 स्टार क्रिकेटर्स शादी के बंधन में बंधे है. पिछले ही महीने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मॉडल मुज्ना मसूद से निकाह किया था.

इसके बाद पाकिस्तान के ही बल्लेबाज शान मसूद ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड निशा खान से शादी की. जबकि शादाब खान ने पाकिस्तानी टीम के कोच सकलैन मुश्ताक की बेटी को दुल्हनिया बनाया.

Congratulations to Shaheen Shah Afridi on his Nikkah ceremony! ⭐ pic.twitter.com/OGuwdrYOo6 — Grassroots Cricket (@grassrootscric) February 3, 2023

फिर एक ऐसा भी दिन आया, जब भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट में एक साथ शहनाइयां बजीं. 23 जनवरी को भारतीय प्लेयर केएल राहुल और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान ने शादी की. राहुल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के साथ सात फेरे लिए. इसके बाद भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी 26 जनवरी को मेहा पटेल से शादी रचाई.