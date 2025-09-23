scorecardresearch
 

'शाहीन आफरीदी को नेट बॉलर की तरह पीटा...', तिलक वर्मा की बल्लेबाजी का फैन हुआ ये दिग्गज

भारत ने दुबई में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 में अपनी दावेदारी मजबूत की. गावस्कर ने तिलक वर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और अफरीदी पर दबदबे की जमकर तारीफ की, वहीं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की धुआंधार साझेदारी को जीत की नींव बताया.

पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में तिलक वर्मा ने शाहीन को लगाए छक्के-चौके (Photo: Getty)
एशिया कप 2025 में पिछले रविवार को खेले गए भारत-पाकिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की.  इस जीत के बाद पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम की जबरदस्त तारीफ की है. 76 वर्षीय गावस्कर ने खास तौर पर बल्लेबाज़ तिलक वर्मा की सराहना की और उनकी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर दबदबे वाली बल्लेबाज़ी को मैच का निर्णायक मोड़ बताया, जब उन्होंने सात गेंदें शेष रहते मैच खत्म किया.

इससे पहले, आक्रामक अंदाज़ में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने केवल 9.5 ओवरों में 105 रनों की साझेदारी कर भारत की जीत की नींव रखी. दूसरी ओर, शाहीन अफरीदी 3.5 ओवर में बिना विकेट लिए 40 रन लुटा बैठे. गावस्कर ने लिखा कि पाकिस्तान ने पिछली भिड़ंत की तुलना में इस मैच में बेहतर बल्लेबाज़ी दिखाई, लेकिन तीन विकेट खोने के बाद दबाव में आ गए और अंतिम तीन ओवरों में बड़े रन बनाने के बावजूद 20 रन कम रह गए.

क्या बोले सुनील गावस्कर

गावस्कर ने कहा, 'भारत ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शानदार साझेदारी से पाकिस्तान की उम्मीदों को शुरुआत में ही तोड़ दिया. अंत में सुपर-टैलेंटेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के प्रीमियर गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मानो नेट-बॉलर की तरह खेला और चौके-छक्कों से मैच खत्म किया.'

यह भी पढ़ें: 'मोहस‍िन नकवी, आस‍िम मुनीर करें ओपन‍िंग तभी जीतेगा पाक‍िस्तान...', जेल में बैठे इमरान खान ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि मैच के बाद हैंडशेक नहीं, बल्कि पाकिस्तान गेंदबाज़ों के सिर हिलाने के नज़ारे दिखे कि आखिर इन भारतीय बल्लेबाज़ों को कैसे रोका जाए. भारत इस जीत से फाइनल की दौड़ में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान अपने अगले सुपर-4 मुकाबले में मंगलवार को अबू धाबी में श्रीलंका से भिड़ेगा.
 

