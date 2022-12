Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड़ पर भारी पड़ा शेल्डन जैक्शन का शतक, सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे खिताब जीता

Vijay Hazare Trophy Saurashtra vs Maharashtra: भारतीय घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सीजन में सौराष्ट्र की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. साथ ही दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया. सौराष्ट्र ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र टीम को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ महाराष्ट्र का पहली बार खिताब जीतने का सपना भी टूट गया.

50-50 ओवर के इस मैच में दो शतक आए. पहले महाराष्ट्र टीम के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 131 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली. मगर उनके इस शतक पर सौराष्ट्र के ओपनर शेल्डन जैक्शन ने पानी फेर दिया. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 136 गेंदों पर नाबाद 133 रन बनाते हुई अपनी टीम को खिताब जिताया.

ऋतुराज के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका

बता दें कि मैच में महाराष्ट्र की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 248 रन बनाए थे. टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा कोई भी बल्लेबाज अपनी चमक नहीं बिखेर सका. उनके अलावा अजीम काजी ने 37 और नौशाद शेख ने 31 रन बनाए. जबकि सौराष्ट्र के मीडियम पेस बॉलर चिराग जानी ने शानदार गेंदबाजी की और 43 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

