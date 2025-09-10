scorecardresearch
 

Ind vs UAE Asia Cup 2025: संजू-रिंकू OUT? इन दो खिलाड़ियों को मौका... UAE के खिलाफ ऐसी रह सकती है भारत की प्लेइंग 11

भारत बुधवार को दुबई में यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला खेलेगा. टीम इंडिया मजबूत दावेदार मानी जा रही है. अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती होंगे प्रमुख खिलाड़ी.मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले पर सभी की नजर प्लेइंग इलेवन पर होगी.

एशिया कप में आज अपना पहला मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया.
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का पहला मुकाबला आज होने जा रहा है. यूएई के खिलाफ सूर्या ब्रिगेड अपने अभियान की शुरुआत करेगी. डिफेंडिंग चैम्पियन का यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. 

कैसा रह सकता है पिच का मिजाज

दुबई की पिच हमेशा बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मौके देती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और मूवमेंट का फायदा मिल सकता है, जबकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है. मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं.
क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 
प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग

भारत में एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का प्रसारण Sony Sports Network पर होगा. इसके अलावा फैंस इस मैच को Sony LIV ऐप पर लाइव देख सकते हैं.

भारत बनाम यूएई: कौन होगा हावी?

कागज़ पर देखा जाए तो भारत इस मुकाबले का प्रबल दावेदार है. टीम इंडिया का हर विभाग- बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर विकल्प यूएई की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है. यूएई की टीम हालांकि युवा खिलाड़ियों से भरी है और वे भारत जैसी टीम के खिलाफ खेलने का अनुभव अपने लिए बड़ा मौका मानेंगे.

यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने मैच से पहले कहा था कि यूएई की टीम कमाल कर सकती है. उन्होंने कहा था की टीम के सभी खिलाड़ी इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं.

संभावित प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
यूएई: मोहम्मद वसीम (कप्तान), राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), मोहम्मद फारूक, अलीशान शराफू, मोहम्मद ज़ोहेब, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, सगीर खान, जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद रोहिद.

भारत का पूरा स्क्वॉडः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात का पूरा स्क्वॉडः : मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.

