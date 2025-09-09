scorecardresearch
 

'वह बड़ा स्टार, उसे OUT करना...', एशिया कप टीम से यशस्वी को बाहर करने पर भड़का ये दिग्गज

एशिया कप 2025 की टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह न मिलना चर्चा का विषय है. लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ. केविन पीटरसन ने इसे “अजीब फैसला” बताया. टीम में शुभमन गिल उपकप्तान और सूर्यकुमार यादव कप्तान बने हैं. जायसवाल की वापसी की उम्मीदें बरकरार हैं.

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल.
एशिया कप के आगाज से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत की टीम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीटरसन ने टीम से यशस्वी जायसवाल को बाहर करने पर हैरानी जताई है. जायसवाल ने आईपीएल में बतौर ओपनर शानदार पारियां खेलीं हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी खुद को साबित किया है. उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ में था. इसके बाद से वे भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. हालांकि, यशस्वी का नाम एशिया कप स्क्वॉड में बतौर स्टैंडबॉय खिलाड़ी शामिल किया गया है.

22 वर्षीय जायसवाल ने इस साल इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट में 411 रन बनाए, जबकि आईपीएल में उनके पिछले तीन सीजन के प्रदर्शन क्रमशः 559, 435 और 625 रन के रहे. ऐसे लगातार प्रदर्शन के बाद भी उनके बाहर होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए पीटरसन ने कहा, 'अजीब फैसला! यश एक बड़ा सितारा है!'

जायसवाल की गैरमौजूदगी में शुभमन गिल को टी20 टीम में वापस लाया गया है और उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, सूर्यकुमार यादव को कप्तान नियुक्त किया गया है. यह फैसला टीम मैनेजमेंट के भविष्य की योजनाओं की ओर इशारा करता है, जिसमें गिल को लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: चुनौती नहीं कप की दावेदार है AFG? एशिया कप में भारत-पाक की मुश्किलें बढ़ा सकती है राशिद ब्रिगेड! ये फैक्टर्स दे रहे गवाही

भारत की टी20 टीम में बल्लेबाजी स्थानों को लेकर कड़ी टक्कर है. गिल और सूर्यकुमार जैसे दिग्गजों के साथ कई युवा खिलाड़ी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, जायसवाल का बाहर होना चयनकर्ताओं की रणनीति पर सवाल उठाता है, क्योंकि वे भारत के सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.

