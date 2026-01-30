scorecardresearch
 
IND vs NZ: संजू सैमसन या ईशान किशन? तिरुवनंतपुरम टी20 में किसे मिलेगा चांस, कोच ने दिया जवाब

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन और ईशान किशन को लेकर है. जहां संजू को टीम मैनेजमेंट का भरोसा हासिल है, वहीं चोट से उबर रहे ईशान किशन की वापसी से प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है. अंतिम फैसला कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच से पहले करेंगे.

तिरुवनंतपुरम टी20 में ईशान या संजू में किसे मिलेगा मौका (Photo: ITG)
तिरुवनंतपुरम टी20 में ईशान या संजू में किसे मिलेगा मौका (Photo: ITG)

टीम इंडिया के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन पिछला मैच हल्की चोट (निगल) के कारण नहीं खेल पाए थे. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में संजू सैमसन को बाहर करेगी? यह भी गौर करने वाली बात है कि संजू सैमसन ने अब तक अपने घर तिरुवनंतपुरम में भारत के लिए एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. क्या उनका यह इंतजार आगे भी जारी रहेगा?

संजू सैमसन को टीम मैनेजमेंट का समर्थन

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पूर्व संध्या पर यह सवाल पूछा गया. कोटक ने इस सवाल का बेहद संतुलित जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छोड़ देता है.

संजू सैमसन को एक सीनियर खिलाड़ी बताते हुए कोटक ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को इस बात का पूरा अंदाजा है कि 31 वर्षीय बल्लेबाज ओपनिंग करते हुए कितना खतरनाक साबित हो सकता है. यह भी सच है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, और यह बात संजू और टीम मैनेजमेंट दोनों जानते हैं.

फिलहाल कोटक, गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की कोशिश यही है कि संजू को सही मानसिक स्थिति में रखा जाए, ताकि फॉर्म लौटने पर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.

बल्लेबाजी कोच ने दिया जवाब

कोटक ने कहा, संजू एक सीनियर खिलाड़ी है. शायद उसने उतने रन नहीं बनाए हैं, जितनी उससे उम्मीद थी. हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अच्छी मानसिक स्थिति में रखें. हम सभी जानते हैं कि वह क्या कर सकता है.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सूर्या तो फॉर्म में आ गए, पर संजू सैमसन का क्या होगा? कहीं ईशान किशन ना बन जाएं ओपनर

तिरुवनंतपुरम में खेल सकते हैं ईशान किशन

टीम इंडिया के दूसरे विकेटकीपर ईशान किशन भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 में जगह ले सकते हैं. झारखंड के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पिछला मैच हल्की चोट के कारण नहीं खेला था. ईशान किशन की जगह अर्शदीप आए थे. सितांशु कोटक को उम्मीद है कि किशन आखिरी मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे.

भारतीय टीमः संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह
 

