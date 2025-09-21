संजू सैमसन ने सूर्या-गंभीर की प्लानिंग कर दी रिवील, एशिया कप में भारत के बेखौफ खेल की ये है वजह

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की नेतृत्व क्षमता को सराहा है, जिन्होंने टी20 सेटअप में बराबरी और आज़ादी का माहौल बनाया है. ओमान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप-स्टेज जीत के बाद BCCI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सैमसन ने बताया कि टीम कल्चर ने खिलाड़ियों को खुद को और खुलकर व्यक्त करने का मौका दिया है.

क्या बोले संजू सैमसन

सैमसन ने कहा, 'मुझे हमारे टीम लीडर्स सूर्या और गौति भैया (गौतम गंभीर) को बहुत क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने माहौल कैसे रखा है. यह बहुत चिल्ड माहौल है. यह बहुत बराबरी वाला माहौल है. हर किसी को बराबरी से ट्रीट किया जाता है और हर किसी को बराबर महत्व दिया जाता है.'

उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकालता है. "मुझे लगता है कि यह वास्तव में आपके अंदर का सर्वश्रेष्ठ बाहर लाता है और यही इस फॉर्मेट में जरूरी है. बहुत फ्री रहना और जिम्मेदार रहना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Asia Cup: 7वीं डिवीजन की टीम है...महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने पाकिस्तान पर कसा तंज

ओमान के खिलाफ सैमसन को नंबर 3 पर भेजा गया, जहां उन्होंने संयमित अर्धशतक जमाकर भारत की पारी को संभाला. उन्होंने इस मौके के लिए आभार जताया. अपनी इस पारी पर उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मुझे बीच में समय बिताने का मौका मिलने के लिए बहुत आभारी हूं. मैंने घर पर कुछ मैच खेले थे, लेकिन देश के लिए, एशिया कप में, समय मिलना बहुत मददगार रहा.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC ने सुनाया फैसला

सैमसन ने स्वीकार किया कि ओमान ने भारत को शुरुआती गेंदबाज़ी से चुनौती दी. मुझे लगता है ओमान पावरप्ले में अच्छी गेंदबाज़ी कर रहा था, उन्हें हालात की जानकारी हमसे बेहतर थी. इसलिए हमें बीच में समय लेना पड़ा और विपक्षी टीम व हालात का सम्मान करना पड़ा.

भारत सुपर-4 चरण में पहुंच चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले सैमसन की फॉर्म निर्णायक साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----