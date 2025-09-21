IND vs PAK Asia Cup: 7वीं डिवीजन की टीम है...महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने पाकिस्तान पर कसा तंज

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीम्स एक बार फिर आमने-सामने होने जा रही हैं. रविवार (21 सितंबर) को होने जा रहा यह मुकाबला उसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है, जहां एक हफ्ते पहले ही भारत ने पाकिस्तानी टीम को सात विकेट से पराजित किया था. अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया उस प्रदर्शन को रिपीट करना चाहेगी.

पाकिस्तानी टीम ने जिस प्रकार का खेल दिखाया है, ऐसे में एक बार फिर उसके लिए इस मुकाबले में भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तो पाकिस्तानी टीम की तुलना चेन्नई लीग की 7वीं डिवीजन टीम से कर डाली. सलमान अली आगा की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम भारत से भिड़ने जा रही है, लेकिन श्रीकांत का मानना है कि अब यह टीम भारत को किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पा रही है.

अपने यूट्यूब चैनल पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को अब टॉप टीमों के साथ खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता अब इतिहास बन चुकी है. मौजूदा पाकिस्तानी टीम भारत को बिल्कुल नहीं डरा पाएगी. पाकिस्तान के लिए यह सम्मान की बात है कि उन्हें इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया जा रहा है.

पाकिस्तानी को टॉप-7 से हटा देना चाहिए: श्रीकांत

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'यह टीम तो चेन्नई की सातवीं डिवीजन वाली टीम जैसी है. पाकिस्तान को टॉप-7 से हटा देना सही रहेगा. पाकिस्तान को अब एसोसिएट नेशन्स में शामिल किया जाना चाहिए. पाकिस्तान की बजाय कुछ अन्य टीमों को इसमें मौका देना चाहिए. आगे से भारत-पाक मुकाबलों में उतनी भीड़ नहीं रहेगी.

आंकड़ों में भी भारतीय टीम का दबदबा साफ दिखता है,भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 10 जीते और सिर्फ 3 हारे. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमें 4 बार भिड़ी हैं, जिनमें से भारत ने 3 बार जीत हासिल की है. अब एक बार फिर भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है.

