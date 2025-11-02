भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर कई सवाल उठे हैं. दरअसल, इस मुकाबले में मेलबर्न टी20 में खेले संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को टीम से बाहर कर दिए गया.
ध्यान रहे संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शतकीय पारी खेली थी. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि टी20 के उपकप्तान शुभमन गिल को जगह देने के लिए उन्हें नीचे बल्लेबाजी करने भेजा गया. मेलबर्न में उन्होंने 2 रन बनाए, वहीं कैनबरा में उनको बल्लेबाजी का मौका ही नहीं.
गिल के ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने के टीम मैनेजेमेंट के फैसले के बाद उनको यह भी कहना पड़ा कि वह किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार हैं, और अब टीम से ही बाहर हैं. संजू इसे कैसे लेंगे? ये तो वही जानें, लेकिन इस पर सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि कैनबरा के टी20 (रद्द होने की वजह से) में तो उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला था. वहीं पिछले कई मुकाबलों जिनमें गिल बतौर ओपनर खेले हैं, उनमें संजू का बल्लेबाजी क्रम निश्चित नहीं रहा है.
वहीं कुलदीप यादव मेलबर्न टी20 में बेहद महंगे साबित हुए थे और उन्होंने महज 3.2 ओवर्स में 45 रन लुटाए थे और 2 विकेट लिए थे, जो उनके बाहर होने के वजह बना.
वहीं हर्षित राणा ने मेलबर्न में 2 ओवर में 27 रन दिए थे, हालांकि उन्होंने उस मैच में विकेटों के गिरते पतझड़ के बीच 33 गेंदों पर 35 रन बनाए, लेकिन उनको गेंदबाजी में बोगस प्रदर्शन की वजह से संभवत: बाहर करना पड़ा.
फिलहाल होबार्ट टी20 में भारतीय टीम में हर्षित की जगह अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा टीम में आए हैं. लेकिन संजू के हटने पर सवाल जरूर पैदा हो रहा है.
होबार्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन और सीन एबॉट.
होबार्ट टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.