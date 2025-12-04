मौके पर चौका जड़ना... इसका सीधा मतलब है कि सही समय पर अवसर का फायदा उठाना या किसी अनुकूल स्थिति का फायदा लेना. ऋतुराज गायकवाड़ ने बुधवार (3 दिसंबर) को रायपुर में यह कहावत सही साब‍ित की ही, वहीं उन्होंने सही मायने में मौके पर शतक जड़ दिया.

ऋतुराज गायकवाड़ की वनडे टीम में दो साल बाद वापसी हुई थी. उन्होंने महज 77 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. जो उनका का वनडे में ये पहला शतक रहा. गायकवाड़ ने इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. गायकवाड़ के शतक पर हेड कोच गौतम गंभीर का र‍िएक्शन भी देखने लायक था.

साउथ अफ्रीकी टीम के ख‍िलाफ सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम है, जिन्होंने 2011 में सेंचुरियन में 68 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी. वैसे रायपुर वनडे में कोहली (102) और ऋतुराज के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई. ज‍िसकी बदौलत भारत ने बनाए 358/5 रन बनाए.

लेकिन फ‍िर साउथ अफ्रीका ने इस स्कोर को एडेन मार्करम के शतक (102) और मैथ्यू ब्रीट्जके (68), डेवाल्ड ब्रेविस (54), टेम्बा बावुमा (48) की पार‍ियों की बदौलत 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया. इस तरह सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई है. अब दोनों टीम के बीच सीरीज का न‍िर्णायक मुकाबला 6 द‍िसंबर को व‍िशाखापत्तनम में होगा.

तो पंत और श्रेयस का कटेगा पत्ता

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ सीरीज के लिए जब टीम का ऐलान हुआ था तो इस बात पर सस्पेंस था कि आख‍िरकार ऋतुराज गायकवाड़ किस पोजीशन पर खेलेंगे. रांची में गायकवाड़ कुछ खास नहीं कर सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन रांची में उन्होंने 83 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेली.

इस पोजीशन पर लंबे समय से श्रेयस अय्यर भारत के लिए वनडे में खेल रहे हैं. वैसे ऋषभ पंत भी इस पोजीशन पर खेलने के लिए बतौर बैटर दावेदार थे, लेकिन अब पंत के लिए मुश्क‍िल है. क्योंकि व‍िशाखापत्तनम में होने वाले मुकाबले में गायकवाड़ का खेलना तय है, अगर भारत रायपुर में मुकाबला जीतता और सीरीज में 2-0 की बढ़त लेता तो पंत को मौका मिल जाता, लेकिन अब उनके लिए मुश्क‍िल है. वहीं गायकवाड़ ने यद‍ि व‍िशाखापत्तनम में भी शानदार पारी खेली तो श्रेयस के लिए मुसीबत हो सकती है.

कौन है भारत का सबसे सफल 4 नंबर का बल्लेबाज

1 जनवरी 2024 से लेकर आज (3 दिसंबर 2025) के बीच नंबर 4 पोजीशन पर भारत के सबसे सफल वनडे बल्लेबाज की बात की जाए तो वो श्रेयस अय्यर हैं. उन्होंने 11 मैचों की 10 पार‍ियों में 496 रन 49.60 के एवरेज और 89.53 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. पंत ने 1 मैच में 6, वॉश‍िंगटन सुंदर ने 1 मैच में 5, श‍िवम दुबे 1 मैच में 0 रन बनाए हैं. वहीं गायकवाड़ के नाम 2 मुकाबलों में नंबर 4 पोजीशन पर 113 रन हो गए हैं.

