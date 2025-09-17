India national cricket team New selectors: भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव हो जा रहा रहा है. टीम इंडिया के पूर्व लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह (RP Singh) और लेफ्ट-आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) टीम इंड‍िया की सेलेक्शन कमेटी में शामिल होने वाले हैं. ये बदलाव तब हो रहे हैं जब एस. शरथ और सुब्रतो बनर्जी का पैनल से बाहर होना तय हो गया है. नेशनल सेलेक्शन कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर है.

रुद्र प्रताप सिंह (RP Singh) जो भारत के 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत में एक अहम किरदार रहे, तब उन्होंने 6 मुकाबले में 12 विकेट हास‍िल किए थे. इनमें पाकिस्तान के ख‍िलाफ फाइनल में मुकाबले में 3 विकेट भी शाम‍िल रहे. इस दौरे के ठीक बाद उन्होंने इंग्लैंड में हुई टेस्ट सीरीज में भी शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने ज्यादातर क्रिकेट उत्तर प्रदेश की तरफ से खेला है.

खास बात यह है कि 2016-17 में जब पार्थिव पटेल की कप्तानी में गुजरात ने रणजी ट्रॉफी भी जीती थी, तब RP का अहम योगदान रहा. रुद्र प्रताप अब सुतो बनर्जी की जगह लेंगे.

प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए हैं, वो दक्ष‍िण क्षेत्र से अपने अनुभव की वजह से ऑटोमैट‍िक सेलेक्ट हो गए हैं.

समाचार एजेंसी PTI की र‍िपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. ओझा का आख‍िरी इंटरनेशनल मैच सचिन तेंदुलकर का र‍िटायरमेंट मैच भी था, जहां उन्होंने 10 विकेट भी लिए थे. शरथ जल्द ही जूनियर सेलेक्शन कमेटी समिति के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे, सीनियर चयन में उनकी जगह पर आ रहे हैं ये दो दिग्गज.

BCCI के अंदरूनी सूत्र के अनुसार- RP और ओझा को आवेदन करने के लिए कहा गया है और क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी AGM से पहले दोनों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे.

आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा का कैसा रहा कर‍ियर?

39 साल के आरपी सिंह ने अपने करियर में कुल 82 इंटरनेशनल मैच और 124 विकेट हैं. जहां 14 टेस्ट में उनके नाम 40, 58 वननडे में 69 और 10 टी20 में उनके नाम 15 विकेट हैं.

वहीं प्रज्ञान ओझा का जोर रहा टेस्ट क्रिकेट पर रहा. जहां उन्होंने 24 टेस्ट में 113 विकेट्स लिए, इसके अलावा 18 वनडे में उनके 21 तो 6 टी20 इंटरनेशन में 10 विकेट थे. अब सवाल यह है कि अगर ये बदलाव होते हैं तो क्या भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई दिशा तय करेंगे?

