रोहित-कोहली की जोड़ी ने तोड़ा तेंदुलकर-द्रविड़ का रिकॉर्ड, इस मामले में टॉप पर पहुंचे

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रांची ODI में एक साथ अपना 392वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह जोड़ी अब भारत की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बन गई है. यदि दोनों 2027 विश्व कप तक खेलते हैं, तो वे 400 मैच क्लब में भी शामिल हो सकते हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़ा सचिन-द्रविड़ का रिकॉर्ड (Photo: ITG)
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. ये जोड़ी जब रांची के मैदान में उतरी तो अपने 392वें अंतरराष्ट्रीय मैच में एक साथ दिखाई दी. इसका मतलब है कि प्रसिद्ध "रो-को" जोड़ी ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने एक साथ 391 मैच खेले थे.

कोहली और रोहित एक महीने के ब्रेक के बाद भारतीय टीम में लौट रहे थे. इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज़ में खेले थे, जहां उन्होंने सभी तीन मैचों में हिस्सा लिया. कोहली का नाम भारतीय जोड़ियों की सूची में दो बार आता है, क्योंकि उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ भी 309 मैच खेले हैं, जो रांची ODI की प्लेइंग इलेवन में शामिल हैं.

सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां

विराट कोहली / रोहित शर्मा – 392 मैच
सचिन तेंदुलकर / राहुल द्रविड़ – 391 मैच
राहुल द्रविड़ / सौरव गांगुली – 369 मैच
सचिन तेंदुलकर / अनिल कुंबले – 367 मैच
सचिन तेंदुलकर / सौरव गांगुली – 341 मैच
विराट कोहली / रवींद्र जडेजा – 309 मैच

कोहली और रोहित का अंतरराष्ट्रीय भविष्य भी चर्चा में रहता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि क्या यह जोड़ी 2027 विश्व कप तक खेलती रह सकती है. यदि ऐसा होता है, तो इनके पास एक जोड़ी के रूप में 400 मैच क्लब में शामिल होने का शानदार मौका होगा.

सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच एक साथ खेलने वाली जोड़ियां (विश्व स्तर पर)

550 – महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा (श्रीलंका)
426 – महेला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
418 – कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)

बता दें कि इस मुकाबले में दोनों के बीच 136 रनों की साझेदारी हुई. ये साझेदारी तब टूटी जब रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन रोहित ने इस मैच में शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के के मामले में रोहित शर्मा का नाम शामिल है.

