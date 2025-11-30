रांची ODI से पहले विराट-रोहित का VIDEO वायरल, भविष्य के सवालों पर खुलकर दिया जवाब

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से पराजय झेलनी पड़ी. टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैचों की बारी है. वनडे सीरीज का शुरुआती मुकाबला 30 नवंबर को रांची में हो रहा है. इसके बाद रायपुर और विशाखपत्तनम में बाकी के दो ओडीआई खेले जाने है. इस वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें हैं. रोहित-कोहली (ROKO) 1 महीने के ब्रेक के बाद मैदान पर लौटे हैं.

इस वनडे सीरीज की शरुआत से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने दिल की बात कही है. दोनों पहले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में उनके वनडे भविष्य को लेकर हालिया समय में लगातार अटकलें लगी है. लेकिन उनके ताजा बयान इन अटकलों पर एक अलग ही दिशा में इशारा करते नजर आते हैं.

क्या बोले विराट कोहली

विराट कोहली ने भरतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'अगर मैं खुद को खेलने के लिए उपलब्ध करता हूं, तो मुझे अपना 100% देना ही होता है. मैंने कभी भी 95% क्षमता से भी कोई सीरीज़ नहीं खेली. मैं अभी भी क्रिकेट का भरपूर आनंद ले रहा हूं और मैं किसी तरह का क्रिकेट खेलने को लेकर उत्साहित हूं. यही मेरी वर्तमान मानसिक स्थिति है.' कोहली के इस बयान से यह साफ दिखता है कि उनकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता आज भी वैसी ही है जैसी अपने शुरुआती करियर में थी.'

रोहित शर्मा ने कही दिल छूने वाली बात

रोहित शर्मा ने कहा, 'मैंने 20 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था. मेरा जज्बा और खेलने की इच्छा तब भी वैसी ही थी जैसी आज है. आप 28 के हों या 38 के—जब देश के लिए खेलते हैं, तो इच्छाशक्ति हमेशा बनी रहती है. रोहित ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता और क्रिकेट खेलने का जुनून बिल्कुल कम नहीं हुआ है.

बता दें कि रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है.

रांची वनडे में भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

