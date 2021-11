Ind Vs NZ, Rohit Sharma Toss: मौज कर दी कप्तान साहब...रोहित शर्मा ने लगातार 3 बार जीता टॉस, फैंस को याद आए कोहली

Ind Vs Nz, Rohit Sharma Toss: टी-20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने सीरीज जीत ली है. रविवार को कोलकाता में हुए सीरीज के आखिरी टी-20 मैच में भी रोहित शर्मा ने टॉस जीता. सीरीज में लगातार तीसरी बार है, जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता है. फिर क्या सोशल मीडिया पर एक बार फिर मीम्स की बाढ़ आने लगी.



रोहित शर्मा के फुल टाइम टी-20 कैप्टन बनने के बाद ये पहली सीरीज है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जयपुर, रांची और अब कोलकाता में रोहित ने ही टॉस जीता. शुरुआती दो मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, जबकि कोलकाता में पहले बैटिंग चुनी.



दरअसल, टी-20 वर्ल्डकप के दौरान कप्तानी कर रहे विराट कोहली की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था. विराट कोहली शुरुआती तीन मैचों में टॉस हारे थे, सिर्फ आखिरी के दो मैच में टॉस जीत पाए थे.

वर्ल्डकप में टॉस ने काफी अहम भूमिका निभाई, भारत की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई. सिर्फ टी-20 वर्ल्डकप ही नहीं, बल्कि बतौर कप्तान टॉस के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसे ही खराब है.



रोहित शर्मा ने जब एक बार फिर टॉस जीता, तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए और लिखा कि रोहित शर्मा के कप्तान बनते ही टीम इंडिया का लक जाग गया, तो कुछ ने लिखा कि ऐसी ही किस्मत अगले साल वर्ल्डकप में भी चलनी चाहिए. आप भी ऐसे ही कुछ मीम्स पर नज़र डालिए...

Rohit Sharma wins the toss thrice back to back Virat Kohli to Rohit Sharma- pic.twitter.com/EEIldNNJ0g

Virat Kohli looking at the coin after Rohit wins three consecutive toss #INDvsNZ pic.twitter.com/Ft1mQO4du3