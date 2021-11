Ind Vs Nz, Rohit Sharma: कैप्टन रोहित का जलवा...इस मामले में कोहली से भी आगे निकले, छक्के जड़ने में भी कमाल

Ind Vs Nz, Rohit Sharma: न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने नया रिकॉर्ड बनाया है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा ने चौके-छक्कों की बरसात शुरू कर दी.

इसी दौरान रोहित शर्मा ने टी-20 इंटरनेशनल में अपने 150 छक्के पूरे किए. साथ ही उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए, ईश सोढ़ी ने उनका शानदार कैच अपनी ही बॉल पर पकड़ा. रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 31 बॉल में 5 चौके जड़े और 3 छक्के भी लगाए, रोहित का स्ट्राइक रेट 180.64 रहा.



कप्तान रोहित शर्मा ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिसके टी-20 इंटरनेशनल में 150 या उससे ज्यादा छक्के हो. जबकि पूरी दुनिया में अब वो इस मामले में नंबर दो पर हैं, उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड के ही मार्टिन गुप्टिल हैं.



टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड



• मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड – 161 छक्के

• रोहित शर्मा, भारत – 150 छक्के

• क्रिस गेल, वेस्टइंडीज़ – 124 छक्के



FIFTY for the Skipper 👏👏@ImRo45 brings up his 26th T20I half-century in 27 deliveries.



Live - https://t.co/kbSRlDEQf1 #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/UZAFjUssw5