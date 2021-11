Ind Vs NZ, Playing 11: IPL के इस सुपरस्टार ने किया डेब्यू, बढ़ेंगी हार्दिक पंड्या की मुश्किलें!

Ind Vs Nz, Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 मैच जयपुर में खेला जा रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की ये पहली परीक्षा है. भारत ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में वेंकटेश अय्यर का डेब्यू हो रहा है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज

