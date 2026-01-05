155 रन की पारी, फिर ब्रेक… अब रोहित शर्मा ने कीवी चुनौती के लिए इस अंदाज में शुरू की प्रैक्टिस

पिछले महीने रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेली थी और इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के दो मुकाबलों में भी हिस्सा लिया था. अब रोहित शर्मा ने भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में मुंबई की ओर से खेलकर खुद को मैच रिदम में बनाए रखा. रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उत्तराखंड के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल सके.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें दो मैच खेलने का निर्देश दिया था. इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद रोहित ने कुछ समय का ब्रेक लिया. वह गुजरात के जामनगर में अपनी बेटी समायरा का सातवां जन्मदिन मना रहे थे. इस दौरान हार्दिक पांड्या भी उनके साथ नजर आए.

मुंबई में नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा

छोटे ब्रेक के बाद रोहित ने कीवी चुनौती के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है. वह 7 जनवरी को वडोदरा पहुंचेंगे, जहां इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा. बीसीसीआई पहले ही टीम का ऐलान कर चुका है, जिसमें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है.

Hitman Rohit Sharma quietly grinding in the nets.



Few days to go for the New Zealand ODI series.



World No. 1 ODI batter doing what he does best, prepare, focus and lead from the front. 🔥 pic.twitter.com/psvcI7tEK4 — Anant (@ImAnant_45) January 5, 2026

रोहित शर्मा मुंबई लौट आए हैं और वनडे लय हासिल करने के लिए नेट्स पर अभ्यास कर रहे हैं. हमेशा की तरह रोहित ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ग्राउंड पर ट्रेनिंग की.

न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

हालांकि, श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में होगा और सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में होगा. इसके बाद दोनो देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी और फिर टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा.



