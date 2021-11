IND vs NZ: कोलकाता टी-20 में भारतीय टीम ने किए दो बदलाव, न्यूजीलैंड ने कप्तान ही बदल दिया

IND vs NZ: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी-20 मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा है. सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता. साथ ही तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

इस मुकाबले के लिए दोनों टीम में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले. सीरीज के शुरुआती दोनों मैच हार चुकी न्यूजीलैंड टीम ने तो अपना कप्तान ही बदल दिया.

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. उपकप्तान लोकेश राहुल और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आराम दिया गया. उनकी जगह टीम में ईशान किशन और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को मौका दिया.

A look at the Playing XI for #TeamIndia.



Ishan Kishan and Yuzvendra Chahal come in place of KL Rahul and R Ashwin.



