Rohit Sharma: सुरक्षा घेरा तोड़ मैदान में घुसा शख्स, सीधा रोहित शर्मा के पैरों में आ पड़ा!

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत नसीब हुई. एक लो स्कोरिंग गेम में कई ऐसे पल आए जहां फैन्स को काफी मज़ा आया. लेकिन तिरुवनन्तपुरम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया. इस फैन ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के फैन छू लिए.



पहले टी-20 में टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी, उसी वक्त एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस आया. यहां फैन सीधा रोहित शर्मा के पास गया और उनके पैरों में गिर गया. इसके बाद फैन ने रोहित शर्मा के साथ सेल्फी क्लिक करने की कोशिश की. हालांकि, इस दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस फैन को बाहर निकाला गया.

I Feel Proud to be a fan of Rohit Sharma ❤️ @ImRo45 pic.twitter.com/f6XEUxgS23

Just a little something for the fans here in Thiruvananthapuram, courtesy Captain @ImRo45! 😊😊#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/K1dAWzqdA9