Rohit Sharma Crying T20 WC: हार के बाद भावुक हुए रोहित शर्मा, डगआउट में निकले आंसू, कोहली भी निराश

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का सफर खत्म हो गया है. इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में 10 विकेट से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इमोशनल हो गए. रोहित शर्मा को डग आउट में भावुक होते हुए देखा गया, जहां वह अपने आंसू साफ कर रहे थे.

मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ी इंग्लैंड टीम से हाथ मिलाकर अपने डगआउट में पहुंचे, तब रोहित शर्मा भावुक हो गए. काफी देर तक रोहित शर्मा को राहुल द्रविड़ के साथ बात करते हुए देखा गया. दोनों ने कुछ देर बात की और उसके बाद रोहित शर्मा भावुक हुए, जहां कोच राहुल द्रविड़ उन्हें संभालते हुए नज़र आए.

It's may be his fault but I can't see him cry.

Stay strong Rohit Sharma pic.twitter.com/LqV7rr2BL7 — Aru★ (@Aru_Ro45) November 10, 2022



टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी मैदान में निराश नज़र आए. 10 विकेट से करारी हार के बाद विराट कोहली को मैदान में निराश देखा गया, वह अपना मुंह टोपी से छिपाए हुए थे. झुके हुए कंधे बता रहे थे कि किंग कोहली किस तरह इस हार से निराश हैं.

सेमीफाइनल में इस तरह पिटी टीम इंडिया

बता दें कि टीम इंडिया पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में किसी आईसीसी इवेंट में खेल रही थी, लेकिन यहां पर भी दिल टूट गया. भारत का सफर खत्म हुआ और फिर एक बार हम सेमीफाइनल में हार गए. अगर इस मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 का स्कोर बनाया, जवाब में इंग्लैंड ने 10 विकेट से इस मैच को जीत लिया.



इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को स्कूली बच्चों की तरह मैदान के चारों ओर धुन दिया. बटलर ने 49 गेंद में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 80 और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंद में नाबाद 86 रन बनाए, जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल थे.

ग्रुप चरण में शीर्ष रहने वाली भारतीय टीम का कोई दांव आज नहीं चल सका. बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी निराश किया. मोहम्मद शमी से लेकर अर्शदीप सिंह तक सभी नाकाम रहे और हेल्स तथा बटलर ने भारत-पाकिस्तान फाइनल की संभावनाएं ध्वस्त कर दीं.

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का सफर

• बनाम पाकिस्तान- 4 विकेट से जीत

• बनाम नीदरलैंड्स- 56 रनों से जीत

• बनाम साउथ अफ्रीका- 5 विकेट से हार

• बनाम बांग्लादेश- 5 रनों से जीत

• बनाम जिम्बाब्वे- 71 रनों से जीत

• बनाम इंग्लैंड- 10 विकेट से हार