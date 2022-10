Ind Vs SA 2nd T20: वाइड ना देने पर भड़के रोहित शर्मा, अंपायर से मांगने लगे DRS

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया. रविवार को हुए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की. इस मैच के शुरुआती ओवर्स में ही फैन्स को काफी कुछ ड्रामा देखने को मिल गया, जब कप्तान रोहित शर्मा वाइड के लिए रिव्यू मांगने लगे.



दरअसल, साउथ अफ्रीका की ओर से दूसरा ओवर करने आए वेन पार्नेल की बॉलिंग के दौरान अंपायर ने एक बॉल को वाइड नहीं दिया. जिसपर कप्तान रोहित शर्मा हैरान हो गए और अंपायर से सवाल करने लगे. रोहित इतना बौखलाए कि वह वाइड के लिए रिव्यू तक मांगने लगे.



वेन पार्नेल की ओवर की चौथी बॉल रोहित शर्मा की बैक के पास से होकर गई. अंपायर को लगा कि बॉल रोहित शर्मा के कपड़ों को छूकर गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. जब रोहित शर्मा पलटे तो वह अंपायर की ओर देखने लगे कि वाइड क्यों नहीं दी गई है.

Rohit asking review for a Wide that wasn't given 🤣 #INDvSA



यहां रोहित शर्मा हैरान हो गए और अंपायर की ओर से डीआरएस का इशारा करने लगे. बता दें कि वाइड या नो-बॉल के फैसले के लिए ये ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा दिखाकर रोहित अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर रहे थे.

Rohit Sharma should be fined for showing dissent at umpire's decision of not giving wide.