Rishabh Pant: छोटू भैया Vs मेरा पीछा छोड़ो बहन... उर्वशी रौतेला-ऋषभ पंत की लड़ाई पर बने मजेदार मीम्स

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत अभी ब्रेक पर हैं और अब सीधा एशिया कप में वापसी करेंगे. लेकिन इन सबके बावजूद वह सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह क्रिकेट नहीं है. बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इशारों में ऋषभ पंत को लेकर बात की. उसके बाद से ही दोनों के बीच वार-पलटवार का सिलसिला चल रहा है.



ऋषभ पंत ने पहले अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उर्वशी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और लिखा कि मेरा पीछा छोड़ो बहन. हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट भी कर लिया. इसके बाद उर्वशी रौतेला ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत को छोटू भैया बोला.



इंस्टाग्राम पर दोनों के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग को लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना हुआ है. ट्विटर पर फैन्स अलग-अलग मीम्स बना रहे हैं और इस पूरे विवाद पर मज़े ले रहे हैं.



कुछ फैन्स ने लिखा कि उर्वशी बोल रही हैं कि ऋषभ ने उनके लिए 10 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन ऋषभ तो टेस्ट क्रिकेट में भी इंतज़ार नहीं करते और चौका मारकर कर मैच ही खत्म कर देते हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि अब उर्वशी ने ऋषभ को छोटू भैया बोला है, तो उन्हें बड़ी बहन बोल देना चाहिए ताकि ये कॉन्ट्रोवर्सी ऐसे ही चलती रहे.

Urvashi Rautela you have made a mistake

Get ready for the punishment from Rishab pant#UrvashiRautela #RishabhPant pic.twitter.com/LZFCkdBW6v — Rohit Kumar (@skipper_kohlii) August 12, 2022

Urvashi rautela says Pant is her Chotu bhaiya :p . Now Pant should say her barri behen to continue this controversy. Shugal mela laga rhy ga 😂#RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/RJPlQRXEFE — Tehseen Qasim (@Tehseenqasim) August 12, 2022

Mr. RP waited for 12 hours to meet me: Urvashi Rautela.



Mr. RP - I don't even wait for 3 balls to settle and smash the bowlers in test.😎😂#RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/mpEnAoQGgg — मंजीत शर्मा 🇮🇳🚩 (@Hindumanjeet11) August 12, 2022

आपको बता दें कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला का नाम कई बार साथ जुड़ा है, हालांकि दोनों ने कभी कुछ कन्फर्म नहीं किया है. अब जब उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर RP ने उनसे मिलने के लिए 10 घंटे इंतज़ार किया, तब यह विवाद फिर गहराया.