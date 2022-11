Rishabh Pant IND vs BAN T20 World Cup: 'ऋषभ पंत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देखने गया है', टीम इंडिया में नहीं खिलाने पर फैन्स ने लिए मजे

Rishabh Pant IND vs BAN T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अब तक मौका नहीं मिला है. बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी पंत को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली.

बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के जमकर मजे ले लिए. मैच में टॉस के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया की प्लेइंग-11 शेयर की, जिस पर यूजर्स ने जमकर कमेंट्स किए. साथ ही ट्विटर पर ऋषभ पंत नाम ट्रेंड भी होने लगा.

दिनेश कार्तिक क्या कर रहा है टीम में?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मतलब ऋषभ पंत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देखने गए हैं.' इस कमेंट के साथ यूजर ने हंसने वाली इमोजी भी शेयर की. दूसरे यूजर ने पूछा, 'यहां डीके (दिनेश कार्तिक) क्या कर रहे हैं?' इनके अलावा यूजर्स ने केएल राहुल और रविचंद्रन अश्विन को भी प्लेइंग-11 से बाहर करने की बात कही.

Mtlb Rishabh pant sirf Australia dekhne gaya hai 🤣🤣🤣 — Priya Pandey🇮🇳 (@_priya_45) November 2, 2022

Why DK is here ? November 2, 2022

पुजारा, रहाणे, पंत को दो मैच में बाहर करते हैं

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यह पंत के साथ बहुत नाइंसाफी है. यदि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत दो मैच में फ्लॉप होते हैं, तो बाहर कर दिए जाते हैं. लेकिन केएल राहुल मानवजाति के लिए भगवान का उपहार हैं.'

This is so unfair to Pant



If Pujara Rahane Pant fail in 2 matches they get dropped but the Rahul is Gods gift to mankind — Joydeep Ganguly (@joydeepg9) November 2, 2022

So @RishabhPant17 can’t make playing XI when the change definitely needed but he is directly then VC for next tour. @RaviShastriOfc & @imVkohli might be thinking kuch badla nahi. — HemanthVarma (@Hemanth_VarmaK) November 2, 2022

वॉर्म-अप मैच में फ्लॉप रहे थे ऋषभ पंत

बता दें कि ऋषभ पंत को टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले खेले गए दो अनऑफिशियल वॉर्म-अप मैचों में मौका दिया गया था. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इन दोनों ही मैचों में ऋषभ पंत को ओपनिंग में भेजा गया था. तब दोनों ही मैचों में पंत फ्लॉप रहे थे. उन्होंने दोनों मैच में कुल 18 (9+9) रन ही बनाए थे. जबकि इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंदौर टी20 मैच में 27 रन बनाए थे.

Don't worry India not going to win...shamefull selection by Rohit and Rahul Dravid .rishabh can hit 6 in big ground ..and dk need make ground boundary 50 MTR which is not possible — @Dev (@Devbrat76740938) November 2, 2022

मैच के लिए भारत और बांग्लादेश की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह.

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: नजिमुल हसन, लिटन दास, शाकिब अल हसन, आफिफ हुसैन, यासिर अली, मोसद्दक हुसैन, शरीफुल इस्लाम, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद और तस्कीन अहमद.