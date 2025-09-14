एशिया कप में कहर बरपा रही कुलदीप यादव की चाइनामैन बॉलिंग... UAE के बाद अब PAK बैटर्स को नचाया

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के लिए चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. यूएई के खिलाफ मुकाबले में कुलदीप ने सात रन देकर चार विकेट चटकाए थे. इसके चलते वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए थे. अब कुलदीप यादव ने 14 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम के विरुद्ध गदर काटा.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव ने अपने कोटे के 4 ओवर्स डाले. इस दौरान उन्होंने 18 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए. कुलदीप ने पाकिस्तानी पारी के 13वें ओवर में चौथी एवं पांचवीं गेंद पर क्रमश: हसन नवाज (5 रन) और मोहम्मद नवाज (0 रन) को पवेलियन रवाना किया. फिर 17वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने सेट बल्लेबाज साहिबजादा फरमान (40 रन) को पवेलियन भेजा.

स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी कुलदीप यादव का भरपूर साथ दिया. अक्षर पटेल ने 4 ओवर्स की गेंदबाजी में 18 रन दिए और उन्होंने दो विकेट लिए. अक्षर ने फखर जमां (17 रन) और कप्तान सलमान अली आगा (3 रन) को पवेलियन भेजा. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर्स की बॉलिंग में 24 रन दिए और उन्होंने फहीम अशरफ (11 रन) को पवेलियन रवाना किया. भारतीय स्पिनर्स के शानदार प्रदर्शन के चलते पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी.

Advertisement

कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में एक भी मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिला था. लेकिन जैसे ही उन्हें एशिया कप में चांस मिला, उन्होंने खुद को साबित करने में देर नहीं लगाई. कुलदीप ने भारतीय टीम के लिए अब तक 42 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने 6.66 की इकोनॉमी रेट और 13.10 के एवरेज से 76 विकेट चटकाए. कुलदीप का बेस्ट प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है.

टीम इंडिया की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम.

---- समाप्त ----