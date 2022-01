Rishabh Pant Commentary: ‘यार, ये लड़का क्या माहौल बना रहा है’, फिर शुरू हुई ऋषभ पंत की मजेदार कमेंट्री

Rishabh Pant Commentary: टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है. मंगलवार को जब टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी, तब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पहले मैच में अपना पैर जमा लिया. इसी बीच विकेट के पीछे एक बार फिर ऋषभ पंत की मज़ेदार कमेंट्री सुनने को मिली, जब उन्होंने ग्राउंड में माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की.

टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जब बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त ऋषभ पंत विकेट के बिल्कुल पीछे ही खड़े थे. ऐसे में उनकी आवाज़ साफ आ रही थी. तभी ऋषभ पंत ने पीछे से कहा, ‘यार, ये लड़का क्या माहौल बना रहा है’.

इसके अलावा ऋषभ पंत ने चेतेश्वर पुजारा का भी हौसला बढ़ाया और चिल्लाए कि शाबाश, नंबर-25. कमेंटेटर्स भी ऋषभ पंत की इस कमेंट्री का लुत्फ लेते नज़र आए. क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऋषभ पंत विकेट के पीछे खड़े होकर इस तरह मज़ेदार बातें कर रहे हो.

"Yaar ye ladka kya ball ghuma rha hai yaar!"

Read this in Rishabh Pant's voice.

Now, try and forget this. #SAvsIND pic.twitter.com/ObZj1YnAmv