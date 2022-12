ऋषभ पंत का एक्सीडेंट: BCCI हुआ एक्टिव, पोंटिंग से लेकर पठान तक, जानें किसने क्या कहा

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है. उत्तराखंड के रूड़की में ऋषभ पंत की गाड़ी शुक्रवार (30 दिसंबर) को डिवाइडर से टकरा गई थी. इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत की पीठ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं. इस बड़ी घटना से क्रिकेट जगत भी सकते में है और हर कोई ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है.

क्लिक करें: 'झपकी आ गई और डिवाइडर से टकराई कार...', ऋषभ पंत ने खुद बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट



ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होने के बाद लगातार क्रिकेटर्स के बयान सामने आ रहे हैं, किसने क्या कहा पढ़िए...



ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने ट्वीट कर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर रिएक्शन दिया है. रिकी पोंटिंग ने लिखा कि वह इस वक्त ऋषभ पंत के बारे में सोच रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, उम्मीद है वह जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे.

Praying for Rishabh Pants speedy recovery. Relieved to hear that he is safe and stable. #RishabhPant — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) December 30, 2022

Thoughts and prayers with @RishabhPant17 … praying that it’s nothing serious and he recovers well!! Stay positive champ!! December 30, 2022

Wishing @RishabhPant17 a speedy recovery! ❤️‍🩹



Stay positive, champ. We are all with you! — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 30, 2022

Thinking of @RishabhPant17. Hope you're on the mend and back on your feet soon 🙏 — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) December 30, 2022

Wishing a very speedy & full recovery to Rishabh! Take care @RishabhPant17 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 30, 2022

Rishabh Pant met with an accident between Manglaur and Narsan in Haridwar district. He has now been shifted to a hospital in Dehradun after receiving primary treatment in a hospital in Roorkee. — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 30, 2022



दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ट्वीट किया गया है कि हम कप्तान के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ के एक्सीडेंट को लेकर जानकारी भी दी और बताया कि हरिद्वार जिले में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है.



पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने भी ट्वीट कर लिखा कि क्या मैं ऋषभ पंत के बारे में जो सुन रहा हूं, वह सच है? उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्वीट कर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की है.



Did I am hearing correct news of @RishabhPant17

Praying for sppedy recovery to #RishabhPant#DriveSafe pic.twitter.com/X6MJLfANMj — Munaf Patel (@munafpa99881129) December 30, 2022

ऋषभ पंत के इस गंभीर एक्सीडेंट के बाद बीसीसीआई भी एक्टिव हो गया है. बोर्ड द्वारा उस अस्पताल से सीधा संपर्क किया गया है, जिसमें ऋषभ पंत को एडमिट करवाया गया है. साथ ही दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भी ऋषभ पंत को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

आपको बता दें कि ऋषभ पंत दिल्ली से रूड़की जा रहे थे, जहां उनका कार एक्सीडेंट हो गया. 30 दिसंबर की सुबह यह हादसा हुआ, ऋषभ पंत की हालत स्थिर है. उन्होंने एक्सीडेंट के बाद बताया कि झपकी लग जाने की वजह से अचानक कार डिवाइडर से टकरा गई थी.