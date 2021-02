ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन का मिला इनाम, ICC ने चुना महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ( ICC Men’s Player of the Month for January 2021) के पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार शुरू किया है. पुरस्कार की होड़ में पंत के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग शामिल थे, जिन्हें आईसीसी ने नामित किया था.

इस पुरस्कार के जरिए अंतराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पूरे साल मान्यता मिलेगी. 23 साल के पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रनों की पारी खेली, जिससे भारत मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा. जबकि ब्रिस्बेन में उनकी नाबाद 89 रनों की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक सीरीज जीती.

प्रशंसकों को ऑनलाइन वोटिंग के लिए आमंत्रित गया था. ऐसा हर महीने किया जाएगा. ऑनलाइन वोट के अलावा एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग एकेडमी भी बनाई गई है, जिसमे खिलाड़ी, प्रसारक और पत्रकार शामिल हैं.

हर वर्ग के लिए तीन नामांकन आईसीसी की पुरस्कार नामांकन समिति तय करती है. वोटिंग एकाडमी ई-मेल से अपने वोट देती है, जो कुल वोट का 90 प्रतिशत है. महीने के पहले दिन आईसीसी से रजिस्टर्ड प्रशंसक अपने वोट आईसीसी की वेबसाइट पर डालते हैं, जो कुल वोट का 10 प्रतिशत है. विजेता की घोषणा महीने के दूसरे सोमवार को किया गया.

महिला क्रिकेटरों में दक्षिण अफ्रीका की शबनिम इस्माइल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. इस रेस में पाकिस्तान की डायना बेग तथा दक्षिण अफ्रीका की ही मारिजेन केप शामिल थीं. इस्माइल ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 7, जबकि दो टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी 7 विकेट चटकाए थे.