चेन्नई टेस्ट: पंत ने दोहराई फिर वही गलती, फेंक दिया अपना विकेट

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ले से शानदार प्रदर्शन जारी है. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पंत ने अपना फॉर्म चेन्नई टेस्ट में भी जारी रखा. इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा. पंत जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो शतक लगाएंगे, लेकिन जो गलती वो पूर्व में करते आए हैं वही उन्होंने यहां भी दोहराई.

टीम इंडिया के इस युवा बल्लेबाज ने 88 गेंदों में 91 रन बनाए. अपनी इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 9 चौके जड़े. पंत के आउट होने के तरीके को देखें तो एक बार फिर उन्होंने अपना विकेट फेंका है. पंत इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी नर्वस नाइनटीज का शिकार हुए थे. सिडनी टेस्ट में वो नॉथन लायन की गेंद को छक्का मारने के प्रयास में कैच दे बैठे थे और वही गलती उन्होंने चेन्नई में भी की. यहां पर भी वो वैसे ही आउट हुए. बस गेंदबाज और फील्डर अलग थे. पंत इस बार डॉम बैस का शिकार बने.

वनडे स्टाइल में की बैटिंग

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने वनडे स्टाइल में बैटिंग की, जो उनका नैचुरल गेम भी है. उन्होंने 30वें ओवर में जोफ्र आर्चर को लगातार दो चौके जड़ते हुए हाथ खोले तो 32वें ओवर में जैक लीच को मिडविकेट पर दो लगातार छक्के जड़ते हुए भारत पर दबाव खत्म कर दिया. उन्होंने 24वें और 34वें ओवर में लीच को एक-एक छक्का और लगाया. पंत ने 40 गेंदों में चौका जड़ते हुए हाफ सेंचुरी पूरी की.

