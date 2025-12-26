scorecardresearch
 
'पावरफुल फिनिशर चाहिए तो रिंकू सिंह को फोन घुमाओ!', T20 वर्ल्ड कप से पहले तूफानी शतक आते ही झूम उठा KKR

विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी मुकाबले में उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. रिंकू ने मात्र 60 गेंदों में नाबाद 106 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले रिंकू सिंह ऑन फायर! (Photo: PTI)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में एलीट ग्रुप-बी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने दर्शकों का ध्यान अपनी बल्ले की ताकत पर खींच लिया. शुक्रवार को राजकोट के Sanosara Cricket Ground A पर चंडीगढ़ के खिलाफ खेलते हुए रिंकू ने केवल 60 गेंदों में नाबाद 106 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. यह उनकी लिस्ट-ए में दूसरी सेंचुरी है. इस पारी ने यूपी को 367/4 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

यूपी की शुरुआत थोड़ी हिचकिचाहट भरी रही. टीम ने केवल 3 रनों पर अपना पहला विकेट गंवाया. हालांकि ध्रुव जुरेल (67) और आर्यन जुयाल (134) ने पारी को संभाला और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने मैदान पर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया. उनकी तेज रन बनाने की शैली और शॉट चयन ने यूपी को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

रिंकू सिंह की यह पारी घरेलू क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि आईपीएल के लिए भी गूंज है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए अगले सीजन में उतरने से पहले उन्हें फ्रेंचाइजी से भी तारीफ मिली. 13 करोड़ रुपये में पहले ही रिटेन हो चुके रिंकू के लिए  KKR ने उनकी फिनिशिंग क्षमता की तारीफ करते हुए मजेदार ट्वीट किया- “Need a powerful finish? 📞 Rinku Singh 🔥(पावरफुल फिनिशर चाहिए तो रिंकू सिंह को फोन घुमाओ)”. यह ट्वीट न केवल उनके आक्रामक खेल को उजागर करता है, बल्कि टीम के लिए मैच फिनिशर के रूप में उनकी अहमियत को भी दर्शाता है.

विजय हजारे ट्रॉफी में  सेंचुरी और आईपीएल में रिटेनमेंट ने उन्हें घरेलू और पेशेवर दोनों प्लेटफॉर्म पर एक दमदार खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है. उनके बल्ले की ताकत, आक्रामकता और तेज रन बनाने की शैली ने दर्शकों और चयनकर्ताओं दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. राजकोट में ही विजय हजारे टूर्नामेंट के इस सीजन के पहले मैंच में उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 67 रन बनाए थे. 

रिंकू सिंह अपने इस प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप टीम में उनका चयन सही निर्णय था. तेज रन बनाने की क्षमता, दबाव में भी आक्रामक खेल और मैच को पलटने की ताकत ने रिंकू को भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद विकल्प बना दिया है.

टी20 वर्ल्ड कप टीम में आखिरी समय पर जगह बनाने वाले रिंकू सिंह घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार फॉर्म को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. एक समय यह भी चर्चा थी कि उन्हें टीम से बाहर करने में उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन अब चयन के बाद रिंकू यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए.
 

