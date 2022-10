Virat Kohli Reaction IND vs PAK: मार्क वॉ से डिविलियर्स तक... हर दिग्गज हुआ कोहली का फैन, सोशल मीडिया पर बाढ़

Virat Kohli Reaction IND vs PAK: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर की बेस्ट पारी खेली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने अपना पहला मैच रविवार (23 अक्टूबर) को पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जिसमें 4 विकेट से जीत दर्ज की.

मुकाबले के हीरो कोहली ही रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. कोहली ने 53 बॉल पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके जमाए. कोहली का स्ट्राइक रेट 154.72 का रहा है. कोहली की इस पारी के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्क वॉ से लेकर साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार एबी डिविलियर्स तक उनके फैन हो गए हैं.

मार्क वॉ और डिविलियर्स ने की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर मार्क वॉ, डिविलियर्स समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट किया और कोहली की जमकर तारीफ की. मार्क वॉ ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि मेलबर्न में हमने कभी इससे बेहतर मैच देखा होगा. दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. विराट शानदार रहे. वहीं, एबी डिविलियर्स ने लिखा कि विराट आपकी ये पारी बेहद खास रही मेरे दोस्त. सर्वश्रेष्ठ.

Virat, that was incredibly special my friend! The best of the best👏 — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) October 23, 2022

Special win. Thank you to all our fans for turning up in numbers. 🇮🇳💙 pic.twitter.com/hAcbuYGa1H — Virat Kohli (@imVkohli) October 23, 2022

Geeze I don’t think I can ever recall a better game of T20 cricket than what we’ve just seen at the MCG. Amazing stuff from both teams. Virat’s dig one of a kind.👏👏 — Mark Waugh (@juniorwaugh349) October 23, 2022

महिला क्रिकेटर्स भी तारीफ में पीछे नहीं

साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर लौरा वॉल्वार्ट ने लिखा कि क्या शानदार क्रिकेट मैच रहा. विराट कोहली जीनियस हैं. 19वें ओवर में सीधे शॉट से छक्का लगाया. जबकि इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने कहा कि कोहली जीनियस हैं. क्या शानदार मैच रहा. भारतीय महिला क्रिकेट जेमिमा रोड्रिग्ज ने भी विराट कोहली की तारीफ की.

What an incredible game of cricket! @imVkohli is a genius. That straight six in the second last over 🐐😍 #INDvsPAK — Laura Wolvaardt (@LauraWolvaardt) October 23, 2022

Genius 👏🏼👑 what a game! — Sam Billings (@sambillings) October 23, 2022

बुमराह और डेल स्टेन को भी दूर तक रोमांच फील हुआ

पूर्व साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में हैं. जबकि भारत-पाकिस्तान मैच मेलबर्न में खेला गया. मैच के बाद स्टेन ने ट्वीट किया कि मैं होबार्ट में भी फैन्स की आवाज सुन सकता हूं. यानी स्टेन मैच के रोमांच की तारीफ कर रहे.

चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिखा कि यह मैच सदियों तक याद रखा जाएगा. यह इतिहास में दर्ज हो गया है. बहुत शानदार टीम इंडिया और विराट कोहली.

I can hear that crowd from Hobart — Dale Steyn (@DaleSteyn62) October 23, 2022

A match for the ages! A match that’ll go down in the history books. Well done India 🇮🇳 Well done @imVkohli 👏 pic.twitter.com/Fs5bDFe2jW — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) October 23, 2022

Virat Kohli. Chasing targets since ‘08. 😍🔥 pic.twitter.com/SB2iuNRxHk — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) October 23, 2022