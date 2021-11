Ind Vs Nz, Kanpur Test: Ravichandran Ashwin ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट के मामले में वसीम अकरम को पीछे छोड़ा

Ravichandran Ashwin: भारत के टॉप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने शनिवार को कानपुर में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इतिहास रच दिया. रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 415वां विकेट झटका और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. अश्विन के कुल 416 विकेट हो गए हैं.

खास बात ये है कि अश्विन ने ये कमाल अपने सिर्फ 80वें टेस्ट मैच में किया है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब रविचंद्रन अश्विन 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं. जबकि पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह के 417 विकेट के रिकॉर्ड से अश्विन अब सिर्फ दो विकेट ही दूर रह गए हैं.

• रविचंद्रन अश्विन- 80 मैच, 416 विकेट

• वसीम अकरम- 104 मैच, 414 विकेट

रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट रिकॉर्ड



• 80 मैच

• 416 विकेट

• 24.63 औसत

• 5 विकेट- 30 बार

• 10 विकेट- 7 बार

भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

• अनिल कुंबले- 619 विकेट

• कपिल देव- 434 विकेट

• हरभजन सिंह- 417 विकेट

• रविचंद्रन अश्विन- 416* विकेट

Ashwin picks up his second as Jamieson departs for 23.



Live - https://t.co/9kh8Df6cv9 #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/jmOdDno07i