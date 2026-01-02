scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'T20 वर्ल्ड कप 2026 कोई नहीं देखेगा...', ICC पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, बताई बड़ी वजह

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि पहले वर्ल्ड कप चार साल में होता था, जिसके चलते फैन्स का उत्साह सातवें आसमान पर होता था. अब हर साल आईसीसी इवेंट्स होने से इसकी लोकप्रियत में गिरावट आई है और रोमांच भी कम हो रहा है.

Advertisement
X
अश्विन के मुताबिक आईसीसी इवेंट्स का क्रेज कम हो रहा है. (Photo: AFP)
अश्विन के मुताबिक आईसीसी इवेंट्स का क्रेज कम हो रहा है. (Photo: AFP)

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आागमी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर भड़क गए हैं. अश्विन का मानना है कि ICC टूर्नामेंट्स की जरूरत से ज्यादा संख्या और टीमों के बीच बढ़ता क्वालिटी गैप दर्शकों की दिलचस्पी खत्म कर रहा है.

रविचंद्रन अश्विन ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार का आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप शायद दर्शकों को बांधकर नहीं रख पाएगा. अश्विन ने यह भी कहा कि अब टूर्नामेंट के शुरुआती मैच एकतरफा हो गए हैं, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच खत्म हो रहा है. उनका मानना है कि बड़ी और छोटी टीम्स के बीच अंतर इतना बढ़ गया है कि शुरुआती मैचों में टक्कर नहीं दिखती.

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'इस बार कोई भी टी20 वर्ल्ड कप देखने वाला नहीं है. भारत बनाम यूएसए, भारत बनाम नामीबिया जैसे मुकाबले वर्ल्ड कप से लोगों को दूर कर देंगे. पहले वर्ल्ड कप चार साल में एक बार होते थे, जिससे उत्साह बनता था. तब शुरुआती दौर में ही भारत का सामना इंग्लैंड या श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों से होता था, जो देखने में ज्यादा मजेदार होता था.'

सम्बंधित ख़बरें

Mitchell Marsh
T-20 World Cup 2026 से पहले Mitchell Marsh ने जड़ा शतक!
Suryakumar Yadav, Virat Kohli
T20 वर्ल्ड कप जीत, कोहली का डबल हंड्रेड... इस साल फैन्स की ये 5 हसरतें होंगी पूरी?
Mitchell Marsh
4,6,6,4...वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में ये धुरंधर, जड़ा ताबड़तोड़ शतक
Pat Cummins
वर्ल्ड कप के लिए AUS टीम का ऐलान, कमिंस की वापसी, ये ऑलराउंडर बाहर
India Beat Srilanka
Harmapreet की टीम ने Sri Lanka को किया क्लीन स्वीप!
Advertisement

अब हर साल हो रहा आईसीसी टूर्नामेंट
रविचंद्रन अश्विन ने व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लगातार हर साल कोई ना कोई बड़ा टूर्नामेंट होने से वर्ल्ड कप जैसा इवेंट अपनी खास पहचान और उत्सुकता खो रहा है. गौरतलब है कि 2010 के बाद से लगभग हर साल कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया है. 2020 का टी20 वर्ल्ड कप कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ. फिर 2022 में टी20 वर्ल्ड कप, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप, 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ. अब 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है.

रविचंद्रन अश्विन की यह राय उन फैन्स और पूर्व खिलाड़ियों से मेल खाती है, जो मानते हैं कि बार-बार ICC इवेंट्स होने से रिपीटेशन और दर्शकों की थकान बढ़ रही है. बता दें कि आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से होगा.

इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत मौजूदा चैम्पियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा और खिताब बचाने के प्रबल दावेदारों में शामिल है. टूर्नामेंट में टीम्स को पांच ग्रुप्स में बांटा गया है और मेजबान भारत का पहला मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ होना तय है, जिसे लेकर रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement