'ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास...', रोहित-विराट के वनडे भविष्य पर आया रवि शास्त्री का रिएक्शन

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे भविष्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज़ पर निर्भर करेगा. उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ियों के लिए फॉर्म, फिटनेस और भूख निर्णायक होंगे. शास्त्री ने यह भी कहा कि जैसे स्टीव स्मिथ ने खुद अपने भविष्य का फैसला किया, वैसे ही कोहली और रोहित भी इस सीरीज़ के बाद निर्णय लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है वनडे सीरीज . (Photo: AFP)
टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे (ODI) भविष्य अभी भी अनिश्चित है. उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की सीरीज़ यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि क्या ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2027 विश्व कप (World Cup) तक खेलना जारी रखेंगे या नहीं. शास्त्री ने जहां उनके अतुलनीय अनुभव की सराहना की, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म, फिटनेस और मोटिवेशन निर्णायक कारक होंगे.

सिडनी में एक कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए एक मानक (benchmark) की तरह काम करेगी. उन्होंने कहा, 'यही कारण है कि वे यहां हैं (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं). वे टीम का हिस्सा हैं. यह उनकी फिटनेस, भूख (hunger) और निश्चित रूप से फॉर्म पर निर्भर करता है. इसलिए, मेरा मानना है कि यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रदर्शन करते हैं.' उन्होंने कहा कि अगर ये सीरीज अच्छी नहीं जाती तो दोनों खिलाड़ी बड़ा फैसला ले सकते हैं.

शास्त्री ने उनकी स्थिति की तुलना स्टीव स्मिथ के वनडे संन्यास से भी की और यह स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय खिलाड़ियों के खुद के हाथ में है. उन्होंने आगे कहा, 'वे (रोहित और कोहली) खुद जान जाएंगे कि इस सीरीज़ के अंत तक वे कैसा महसूस करते हैं, और फिर यह उनका निर्णय होगा. ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखें तो यह वही स्थिति है जैसी स्टीव स्मिथ के साथ थी, जिन्होंने मार्च में वनडे से संन्यास लिया.'

Advertisement

टेस्ट और टी20आई से पहले ही संन्यास ले चुके कोहली और शर्मा के पास अब केवल वनडे क्रिकेट बचा है. भारत की वनडे टीम की कप्तानी अब शुभमन गिल के हाथों में होगी, जो पहली बार इस प्रारूप में कप्तानी करेंगे. हालांकि, कोहली और रोहित दोनों ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 9 मार्च के फाइनल के बाद से उन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस अंतराल के बावजूद, दोनों खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस और तैयारी पर काफी ध्यान दिया है. रोहित ने खासतौर पर वजन घटाया है और मुंबई में नेट सेशनों में जमकर अभ्यास किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि क्या वे भारत की 2027 वनडे विश्व कप योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं.

