WWE रिंग में रोमन रेंस बन गए क्रिकेटर, कोहली के स्टाइल में लगाया 'शॉट', VIDEO

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) में फैन्स को दिलचस्प नजारा देखने को मिला है. WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) ने विपक्षी रेसलर के खिलाफ क्रिकेट बैट का प्रयोग किया. रेंस ने ब्रॉनसन रीड (Bronson Reed) पर बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए उन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया. यह वाकया पर्थ में आयोजित WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) चैम्पियनशिप 2025 में हुआ.

रोमन रेंस के इस मूव को देखकर दर्शक हैरान रह गए. इस मूव ने कुछ फैन्स को विराट कोहली की याद दिला दी है. रेंस ने विराट कोहली की तरह ऐसे बल्ला चलाया, मानो वो गेंद पर कड़ा प्रहार करने जा रहे हों. रोमन रेंस का एग्रेसन और परफॉर्मेंस स्टाइल कोहली की तरह दिखा. कोहली मैदान पर अपने एग्रेसन और फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं.

कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रीट फाइट में रोमन रेंस को रीड से हार का सामना करना पड़ा था. रीड ने अपने देश में खेले गए उस मैच में ब्रॉन ब्रेकर (Bron Breakker) के साथ मिलकर रोमन रेंस पर लगातार हमला किया था. मैच में द शील्ड (The Shield) के क्लासिक पावरबॉम्ब मूव की झलक देखने को मिली, जब रेंस एनाउंस टेबल से टकराकर गिर गए थे.

उस मैच के दौरान जे उसो (Jey Uso) अपने चचेरे भाई रोमन रेंस की मदद के लिए आए, लेकिन उनका स्पीयर गलती से रेंस को ही लग गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्रॉनसन रीड ने अपना फिनिशिंग मूव (Tsunami) लगाया और रेंस को पिन करके हरा दिया था. यह जीत रीड के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही.

इस हार के बाद रोमन रेंस कुछ हफ्तों तक WWE से बाहर रहे. लेकिन 29 सितंबर के Raw एपिसोड में उन्होंने धमाकेदार वापसी की और Crown Jewel में रीमैच की नींव रखी. रेंस ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर ब्रॉनसन रीड ने एक बार फिर उन्हें मात दी. रेंस भले ये मुकाबला हार गए हों, लेकिन फैन्स ने उनके क्रिकेटिंग मूव का काफी आनंद लिया.

WWE Crown Jewel चैम्पियनशिप 2025 में सेथ रॉलिन्स (Seth Rollins) मेन्स कैटेगरी में चैम्पियन बने. उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी कोडी रोड्स (Cody Rhodes) को हराया. हालांकि रॉलिन्स ने यह जीत फेयर प्ले से नहीं, बल्कि अपने हील मूव्स से हासिल की. महिला वर्ग में स्टेफनी वाकर (Stephanie Vaquer) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैम्पियनशिप जीती.

