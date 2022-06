पाकिस्तान को हराने पर मिली ऑडी, अब इस कार को बताया 'राष्ट्रीय धरोहर', जानिए रवि शास्त्री ने क्या कहा

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने अपनी एक विंटेज ऑडी कार (Audi100) की फोटोज शेयर की हैं. साथ ही इसे भारत की धरोहर भी बताया है. यह ऑडी कार रवि शास्त्री को 1985 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट (Benson and Hadges Cup 1985) जीतने के बाद मिली थी.

फाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देने के बाद रवि शास्त्री को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. तब उन्होंने सीरीज में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था. रवि शास्त्री ने उस चैम्पियनशिप में कुल 182 रन बनाए और 8 विकेट भी लिए थे.

विंटेज ऑडी100 कार को रिस्टोर कर नया जैसा बनाया

टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने चैम्पियनशिप के फाइनल मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट लिया था. इसके बाद बैटिंग में नाबाद 63 रनों की पारी खेली थी. तब रवि शास्त्री को मिली ऑडी100 कार को हाल ही में सुपर कार क्लब ऑफ इंडिया ने रिस्टोर करके पहले जैसा एकदम नया बना दिया है. इसके बाद गौतम सिंघानिया ने इस विंटेज ऑडी100 कार रवि शास्त्री को सौंपी.

रवि शास्त्री ने एक बार फिर ऑडी100 कार की रिस्टोर के बाद वाली तस्वीरों को शेयर कर 37 साल पुरानी यादों को ताजा किया है. पूर्व भारतीय कोच ने पोस्ट में लिखा, 'ये बिल्कुल वैसी ही है, जैसी पहले दिन थी. यह एक राष्ट्रीय की संपत्ति (धरोहर) है. ये टीम इंडिया की ऑडी100 कार है.'

This is as nostalgic as it can get! This is a 🇮🇳 national asset. This is #TeamIndia’s @AudiIN - @SinghaniaGautam 🙏🏻 pic.twitter.com/fkVITwTXw1