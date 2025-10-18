पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों समेत आठ लोगों की मौत हुई, वहीं सात घायल हुए हैं. पाकिस्तान की इस हरकत के बाद अफगान‍िसतान में शोक और गुस्सा दोनों का माहौल है. अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर राशिद खान ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे “बर्बर, अनैतिक और अमानवीय” करार देते हुए पाकिस्तान की जमकर खबर ली.

राशिद खान ने कहा- नागरिकों और युवा खिलाड़ियों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. वहीं उन्होंने अफगान‍िसतान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से वापसी के निर्णय का समर्थन किया है.

राश‍िद ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया और लिखा- मैं अफगानिस्तान पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जानें गंवाने की घटना से बेहद दुखी हूं. यह एक त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जानें गईं, जो वर्ल्ड लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे.

राश‍िद ने आगे ल‍िखा- स‍िव‍िलयन इंफ्रास्टक्चर पर निशाना बनाना पूरी तरह अनैतिक और बर्बर है, ये अन्यायपूर्ण और अवैध कृत्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए.

राश‍िद यहीं नहीं रुके और पाकिस्तान को लताड़ते हुए उन्होंने लिखा- निर्दोष और जान गंवाने वाले लोगों के साथ हुई इस हरकत पर पाकिस्तान के खिलाफ मैचों से अफगान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के वापसी के निर्णय का स्वागत करता हूं इस कठिन समय में मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए.



पाकिस्तान के हमले में किन 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई?

पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में अफगान‍िस्तान के 3 क्रिकेटरों कबीर, सिबगातुल्‍ला और हारून सहित आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्‍य घायल हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) एक्शन में आया और उसने पाकिस्तान संग होने वाली ट्रांयगुलर सीरीज से हटने का फैसला किया. यह टी20 सीरीज अगले महीने नवंबर में अफगानिस्‍तान, श्रीलंका और पाकिस्‍तान के बीच खेली जानी थी.

ACB ने अपने बयान में जताया शोक, लिया ये एक्शन

ACB ने पाकिस्‍तान की सैन्‍य कार्रवाई में पक्त‍िका प्रांत में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों मौत के बाद एक पोस्ट शेयर किया और इन ख‍िलाड़‍ियों की मौत पर संवेदना व्यक्त की. बोर्ड ने खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्‍यक्‍त करते हुए इसे देश के खेल जगत, खासकर क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति बताया है.

ACB ने इसे लेकर अपने पोस्ट में पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया. पोस्ट में बताया गया कि तीनों क्रिकेटर्स पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर यह अटैक हुआ.



