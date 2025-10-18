scorecardresearch
 

Feedback

'पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं, मुल्क पर हमला बर्दाश्त नहीं...' PAK के हमले में क्रिकेटरों की मौत पर एक्शन में अफगानिस्तान बोर्ड

पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आ गया है. उसने इन क्रिकेटरों की मौत के बाद पाकिस्तान को हटाया है, वहीं उस सीरीज से हटने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान खेलने वाली थी.

Advertisement
X
पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर शहीद, ACB ने उस त्रिकोणीय सीरीज से हटने का फैसला किया, ज‍िसमें पाकिस्तान खेलने वाला था ( Photo: X/@ACBofficials)
पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर शहीद, ACB ने उस त्रिकोणीय सीरीज से हटने का फैसला किया, ज‍िसमें पाकिस्तान खेलने वाला था ( Photo: X/@ACBofficials)

Afghan players killed in Paktika: पाकिस्तान के हमले में अफगान‍िस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है. यह हृदयविदारक घटना पक्त‍िका प्रांत के उरगुन जिले में हुई, जहां पाकिस्‍तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर, सिबगातुल्‍ला और हारून सहित आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं सात अन्‍य घायल हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) एक्शन में आ गया है. 

AC B ने पाकिस्‍तान की सैन्‍य कार्रवाई में पक्त‍िका प्रांत में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की शहादत के बाद पाकिस्‍तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय सीरीज में भाग न लेने का फैसला किया है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी हमले में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, PAK सेना ने पक्तिका में आसमान से बरसाए बम

क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्‍यक्‍त करते हुए इसे देश के खेल जगत, खासकर क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति बताया है.  यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज अगले महीने नवंबर में अफगानिस्‍तान, श्रीलंका और पाकिस्‍तान के बीच खेली जानी तय थी. 

ध्यान रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी चल रही थी. दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 48 घंटे के युद्धविराम (Ceasefire) को आपसी सहमति से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी. लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया था. पाकिस्तान ने डूरंड लाइन से सटे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए. 

सम्बंधित ख़बरें

Varun Chakravarthy
'पहले से ही तैयारी थी', एशिया कप में ट्रॉफी विवाद पर वरुण चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा 
Salman Ali Agha
PAK टीम में सर्जरी... सलमान की जगह ये खिलाड़ी बनेगा नया कप्तान 
Suryakumar Yadav and Salman Agha in Asia Cup 2025
नहीं सुधर रहे पाकिस्तानी, अब भी हैंडशेक का 'भूत' सवार! अफ्रीका संग मैच में छेड़ा ये तराना  
Pakistan Cricket Team
PAK टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा फैन, सुरक्षा व्यवस्था तार-तार 
Pakistan Cricket Team
PAK की जीत से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान, जानें कौन है टॉपर टीम  
Advertisement

अफगानिस्‍तान बोर्ड (ACB) ने इसे लेकन एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और बताया कि कबीर, सिबगातुल्‍ला और हारून क्रिकेटर्स सह‍ित इस अटैक में  आठ लोगों की मौत हो गई, वहीं सात घायल हुए हैं. जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई वो पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर यह हमला हुआ. ACB ने अपने बयान में कहा-अल्‍लाह (SWT) शहीदों को जन्‍नत में ऊंचा दर्जा दे, घायलों को जल्‍द ठीक हो जाएं करे और परिवारों को इस कठिन समय में सब्र और ताकत दे.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement