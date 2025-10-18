'पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं, मुल्क पर हमला बर्दाश्त नहीं...' PAK के हमले में क्रिकेटरों की मौत पर एक्शन में अफगानिस्तान बोर्ड

Afghan players killed in Paktika: पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है. यह हृदयविदारक घटना पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में हुई, जहां पाकिस्तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर, सिबगातुल्ला और हारून सहित आठ लोगों की मौत हो गई. वहीं सात अन्य घायल हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) एक्शन में आ गया है.
AC B ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में पक्तिका प्रांत में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की शहादत के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी त्रिकोणीय सीरीज में भाग न लेने का फैसला किया है.
Statement of Condolence
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.

क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के खेल जगत, खासकर क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति बताया है. यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज अगले महीने नवंबर में अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेली जानी तय थी.
ध्यान रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी चल रही थी. दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 48 घंटे के युद्धविराम (Ceasefire) को आपसी सहमति से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी. लेकिन इसके चंद घंटों बाद ही तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया था. पाकिस्तान ने डूरंड लाइन से सटे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए.
अफगानिस्तान बोर्ड (ACB) ने इसे लेकन एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और बताया कि कबीर, सिबगातुल्ला और हारून क्रिकेटर्स सहित इस अटैक में आठ लोगों की मौत हो गई, वहीं सात घायल हुए हैं. जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई वो पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर यह हमला हुआ. ACB ने अपने बयान में कहा-अल्लाह (SWT) शहीदों को जन्नत में ऊंचा दर्जा दे, घायलों को जल्द ठीक हो जाएं करे और परिवारों को इस कठिन समय में सब्र और ताकत दे.