एशिया कप: हार से बौखलाए PCB चीफ रमीज राजा, भारतीय पत्रकार से करने लगे बदसलूकी, Video

एशिया कप-2022 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह पटकनी दे दी. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 170 का स्कोर किया, जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाजी 147 पर ही ढेर हो गई. अपनी ही गलतियों से पाकिस्तान ने यह मैच गंवा दिया, जिसके बाद बौखलाहट का माहौल है.



पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन रमीज़ राजा से जब फाइनल हारने के बाद सवाल किया, तब वह एक भारतीय पत्रकार से बदसलूकी पर उतर आए. दरअसल, रमीज राजा जब मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर आए तब वह पत्रकारों से रू-ब-रू हुए.



इसी दौरान एक भारतीय पत्रकार ने भी उनसे सवाल किया और कहा कि आवाम काफी नाखुश है. जिसपर रमीज़ राजा बिफर गए और उन्होंने तुरंत कहा कि आप इंडिया से होंगे, तो आपकी आवाम तो काफी खुश होगी. आप इस तरह नहीं पूछ सकते हैं, इतना कहते ही रमीज़ राजा आगे बढ़े और पत्रकार के फोन को नीचे कर दिया.

Ramiz Raja is rattled!



Journalist: Pakistan fans are unhappy.



Ramiz: You are from India? you must are happy



*Angrily Snatched mobile from him*



Then walk away, stop to talk to another.. tells his companion to remove hand from his shoulder & move aside.pic.twitter.com/YB057mOo0w