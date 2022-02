रमन लाम्बा: भारत का वो स्टाइलिश क्रिकेटर, जिसकी मौत सिर पर बॉल लगने से हुई

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी आए, जो कुछ वक्त तक अपना जलवा दिखा पाए लेकिन उनकी छाप फैन्स के दिलों में हमेशा ही रही. एक ऐसा ही खिलाड़ी था, जिसने अपने करियर की शुरुआत ऐसे की कि हर कोई उसका फैन हो गया, साथ ही में वह इतना स्टाइलिश खिलाड़ी था कि कोई बॉलीवुड स्टार भी फेल हो जाए. यहां बात हो रही है रमन लाम्बा की. भारत के पूर्व क्रिकेटर, 23 फरवरी के दिन ही रमन लाम्बा का निधन हुआ था.

क्रिकेटर रमन लाम्बा का नाम भले ही महान क्रिकेटर्स में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन उनका जलवा का हमेशा कायम हुआ. लेकिन रमन लाम्बा की मौत काफी दर्दनाक रही, क्योंकि जब वह बांग्लादेश में एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे तब बॉल सीधे सिर पर आकर लगी. रमन लाम्बा कुछ दिनों के लिए कोमा में रहे और उसके बाद उनका 23 फरवरी को निधन हो गया.

कैसे हुई थी रमन लाम्बा की मौत?

साल 1998 में रमन लाम्बा बांग्लादेश में खेली जा रही ढाका प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में खेल रहे थे, 20 फरवरी को ये मैच शुरू हुआ था. जब स्पिनर सैफुल्ला खान ने बॉलिंग की, उस वक्त कप्तान के कहने पर रमन लाम्बा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करने आ गए. यहां जब भी कोई फील्डर खड़ा होता है, तो हेल्मेट और गार्ड लगा लेता है.

लेकिन रमन लाम्बा ने उस दिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ओवर खत्म होने में तीन ही बॉल बची थीं. उसकी अगली ही बॉल पर बल्लेबाज ने पुल शॉट खेला और बॉल सीधा रमन लाम्बा के सिर पर जा लगी. रमन लाम्बा ज़मीन पर लेट गए थे और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, ‘मैं तो मर गया यार’.

रमन लाम्बा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, उनके लिए स्पेशल दिल्ली से डॉक्टर भी ढाका पहुंचे थे. हालांकि, रमन लाम्बा तबतक कोमा में जा चुके थे और 23 फरवरी, 1998 को उनका निधन हो गया था.

भारत के लिए खेले थे कितने मुकाबले?

रमन लाम्बा ने भारत के लिए काफी कम ही मैच खेले थे, उन्होंने 4 टेस्ट खेले और उनमें सिर्फ 102 रन ही बनाए. जबकि 32 वनडे मुकाबले में सिर्फ 783 रन बनाए थे. अगर घरेलू क्रिकेट की बात करें तो रमन लाम्बा का रिकॉर्ड काफी शानदार था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रमन लाम्बा ने 53 से ज्यादा की औसत से रन बनाए थे.

रमन लाम्बा का वनडे और टेस्ट डेब्यू दोनों ही यादगार थे. 1986 में रमन लाम्बा का टेस्ट डेब्यू कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ हुआ, उस मैच में रमन लाम्बा ने 24 रन ही बनाए थे. लेकिन उस पारी में सुनील गावस्कर ने 176, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 199, कपिल देव ने 163 रन बनाए थे.

It was perhaps not the best way for my hero to fade out.



But Lamba wasn't meant to fade out.



While fielding very close at short-leg, he was hit by a pull from Mehrab Hossain.



The impact took his life.



He died in action.



Like a hero in a movie.