'द वॉल' राहुल द्रविड़ ने बनाए बेजोड़ रिकॉर्ड्स... इन 5 का टूटना आसान नहीं

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार राहुल द्रविड़ रविवार (11 जनवरी) को 53 वर्ष के हो गए. ‘द वॉल’ के नाम से मशहूर द्रविड़ अपनी तकनीक, धैर्य और क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे. पिच पर एक बार टिक जाने के बाद उन्हें आउट करना गेंदबाजों के लिए मुश्किल काम बन जाता था.
राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था, जबकि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची. बतौर खिलाड़ी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 रिकॉर्ड्स के बारे में...
♦ राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक कैच (गैर-विकेटकीपर) लपकने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 163 टेस्ट मैचों में कुल 209 कैच पकड़े. इस मामले में वीवीएस लक्ष्मण दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 135 कैच अपने नाम किए.
♦ वनडे इंटरनेशनल में राहुल द्रविड़ लगातार 120 पारियों तक कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. न्यूजीलैंड के दिवंगत क्रिकेटर मार्टिन क्रो 119 इनिंग्स के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं.
♦ राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 173 पारियां बिना शून्य पर आउट हुए खेलीं. यह उपलब्धि उन्होंने 10 जनवरी 2000 से 6 फरवरी 2004 के दौरान हासिल की थी. इस मामले में सचिन तेंदुलकर 136 इनिंग्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
♦ टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ ने क्रीज पर कुल 44,152 मिनट बिताए, जो किसी भी क्रिकेटर की ओर से इस फॉर्मेट में बिताया गया सबसे अधिक समय है.
♦ देखा जाए तो राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 31,258 गेंदों का सामना किया. यह एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड है, जो शायद ही कोई तोड़ नहीं पाए.
11 जनवरी 1973 को इंदौर में जन्मे राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 36 शतक और 63 अर्धशतक की मदद से 13288 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 52.31 रहा. वनडे इंटरनेशनल में द्रविड़ ने 344 मैच खेलते हुए 10,889 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 83 अर्धशतक शामिल थे. वे उन दो भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 10000 से ज्यादा रन बनाए.
राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने कई बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं. साउथ अफ्रीका की धरती पर भारत ने पहली बार टेस्ट मैच जीतने का कारनामा द्रविड़ के नेतृत्व में ही किया. 2006-07 के दौरे पर जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारत ने मेजबान टीम को 123 रनों से हराया था. इसके अलावा 2007 में द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में 21 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था.